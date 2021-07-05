Yüzünü emoji ile gizlemeye çalıştı! Mohammed Alsaloussi- Şeyma Subaşı çifti yan yana!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde sular durulmuyor. 2021 yılının en çok konuşulan çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılma haberleri ile adlarından söz ettirirken, bu kez barışma sinyalleri vermeleriyle magazin gündemine geldi. Dün yaptığı paylaşımında Mohammed Alsaloussi'nin aldığı yüzüğü tekrar parmağına takan Subaşı, bu kez tatillerine katılan arkadaşları ile poz vererek yayında oturan Alsaloussi'nin yüzünü emoji ile kapatmaya çalıştı.
Mohammed Alsaloussi'yi emoji ile kapatmaya çalıştı!
Geçtiğimiz hafta bebeğini düşürdüğünü açıklayan Şeyma Subaşı, düğün hazırlığında olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılması ile büyük ses getirmişti.
Bir süredir aşk yaşadığı Alsaloussi ile ani bir şekilde yollarını ayıran Subaşı'nın ayrılık nedeni merak konusu olurken, ilk hamle Mısırlı Alsaloussi'den gelmişti.
Tam ayıldıkları konuşulurken sessizliğini koruyan Alsaloussi, İnstagram hesabını herkese görünür yaparak geri dönüşüm anlamına gelen işareti paylaşarak 'hazır mısınız' notunu düşmesi ile dikkat çekmişti.
Kucak dolusu güller love notu derken, parmağından çıkardığı yüzüğü tekrar taktığı o görüntüler ise kafaları karıştırırken barışma iddiasını güçlendirmişti.
Öte yandan ayrılığın ardından kız kıza tatile çıkan Subaşı, yeni yaşını arkadaşları ile kutladı. Ancak kendisine gelen kucak dolusu güller ile poz vererek üzerine love notunu düşmesi barıştılar mı sorunu getirmişti.
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