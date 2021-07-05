Yüzünü emoji ile gizlemeye çalıştı! Mohammed Alsaloussi- Şeyma Subaşı çifti yan yana!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi cephesinde sular durulmuyor. 2021 yılının en çok konuşulan çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılma haberleri ile adlarından söz ettirirken, bu kez barışma sinyalleri vermeleriyle magazin gündemine geldi. Dün yaptığı paylaşımında Mohammed Alsaloussi'nin aldığı yüzüğü tekrar parmağına takan Subaşı, bu kez tatillerine katılan arkadaşları ile poz vererek yayında oturan Alsaloussi'nin yüzünü emoji ile kapatmaya çalıştı.