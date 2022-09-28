Yüzyılların şifası, anneannelerin ilacı! Kemik suyu nedir, kemik suyu faydaları nelerdir?

Food & Nutrition Research Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, kemik suyu protein, kalsiyum ve kolajen dahil olmak üzere bir dizi besin içerir. Bu besinlerin cildiniz, kemikleriniz ve genel sağlık ve esenliğiniz üzerinde yararlı etkileri olabilir.
KEMİK SUYU NEDİR?
Kemik suyu, hayvan kemiklerinin, etli eklemlerin ve bağ dokularının suda, bozulana kadar saatlerce kaynatılmasından elde edilen bir sıvıdır. Kalan sıvı yahnilerde, çorbalarda, soslarda kullanılabilir veya tek başına tüketilebilir.
KEMİK SUYUNUN FAYDALARI
Kemik suyu kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor ve diğer eser mineraller bakımından zengindir. Aynı mineraller kendi kemiklerinizi oluşturmak ve güçlendirmek için gereklidir.
Kemik suyunda bulunan bağ dokusunun sıvıya eklem sağlığını desteklediği bilinen iki doğal bileşik sağlıyor.
Kemik iliği elementi, A vitamini, K2 vitamini, çinko, demir, bor, manganez ve selenyum gibi minerallerin yanı sıra omega-3 ve omega-6 yağ asitlerini sağlar.
Kemik suyu, zengin bir protein kaynağıdır. Kemik suyundaki protein içeriği, vücudunuzu kemik, kas, kıkırdak, deri ve kan oluştururken destekleyebilir.
Kemik suyunun sindirimi kolaydır ve gıdaların genel sindirimine yardımcı olabilir. Kemik suyunda bulunan jelatin doğal olarak sıvıları çeker ve tutar. Bu jelatin bağırsaktaki suya bağlandığında, bağırsak yolundan daha kolay geçmesine yardımcı olur.
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