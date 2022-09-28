Yüzyılların şifası, anneannelerin ilacı! Kemik suyu nedir, kemik suyu faydaları nelerdir?

Food & Nutrition Research Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, kemik suyu protein, kalsiyum ve kolajen dahil olmak üzere bir dizi besin içerir. Bu besinlerin cildiniz, kemikleriniz ve genel sağlık ve esenliğiniz üzerinde yararlı etkileri olabilir.

KEMİK SUYU NEDİR?

Kemik suyu, hayvan kemiklerinin, etli eklemlerin ve bağ dokularının suda, bozulana kadar saatlerce kaynatılmasından elde edilen bir sıvıdır. Kalan sıvı yahnilerde, çorbalarda, soslarda kullanılabilir veya tek başına tüketilebilir.