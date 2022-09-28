Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar: Kolajen nedir, hangi gıdalar kolajen içerir? Kolajen eksikliği belirtileri nelerdir?

Yaşlanmayı tersine çeviren kolajen için ek gıdalar kullanabileceğiniz gibi doğanın sunmuş olduğu besinleri de tercih edebilirsiniz. Son yapılan araştırmalara göre, kolajen sağlayan birçok besin bulunuyor. Kolajen kaynağı besinlerin başında et ve balık bulunurken onları bazı bitkiler takip ediyor.

Kolajen açısından zengin yiyecekler yemeye başlamadan önce kolajenin cildinizin görünümüne nasıl fayda sağlayabileceğini bilmek yardımcı olur.

KOLAJEN NEDİR?

Kolajen vücutta doğal olarak bulunan bir proteindir. Glisin, prolin ve hidroksiprolin dahil olmak üzere 19 amino asit içerir. Vücutta yaklaşık 28 farklı kolajen türü vardır. % 90'ı kaslarda, deride, kemiklerde ve kıkırdakta bağ dokuları oluşturmaya ve korumaya yardımcı olan, esnekliği artıran ve hücreleri, dokuları destekleyen kolajen olan tip I kolajendir. Kolajen, cildin elastikiyeti için temel bileşendir ve cilde daha dolgun, dolgun ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Yaşlandıkça, vücut daha az kolajen üretir. Plastik ve Estetik Araştırma dergisinde yer alan çalışmalar da dahil olmak üzere, kolajen üretiminin erken yetişkinlik döneminden itibaren %1 ila %1.5 oranında azaldığını göstermektedir. Yaşam tarzı seçimleri, kolajen seviyelerine zarar verebileceğinden, tütün dumanı ve serbest radikaller gibi atmosferdeki kirlilik gibi kolajen üretimini etkileyebilir.

KOLAJEN EKSİLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?