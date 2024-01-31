Zorla genç kadının evine girip saldırdılar! Tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde 49 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın evine zorla giren iki adamın saldırısına uğradı. Her ikisinin de olay yerinden kaçtığı saldırganlardan birinin kendisine tecavüz ettiğini ifade eden kadın yerel bir hastaneye kaldırıldı ve burada durumunun stabil olduğu belirtildi.
NYPD tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın soğukkanlı bir şekilde evin dışında durdukları ve hiçbir şey olmamış gibi sakin tavırlarla olay yerini terk ettikleri görüldü.
Olay ülkede infiale neden olurken polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganları yakalamak için yetkililerin harekete geçtiğini ifade etti.