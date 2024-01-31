Zorla genç kadının evine girip saldırdılar! Tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde 49 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın evine zorla giren iki adamın saldırısına uğradı. Her ikisinin de olay yerinden kaçtığı saldırganlardan birinin kendisine tecavüz ettiğini ifade eden kadın yerel bir hastaneye kaldırıldı ve burada durumunun stabil olduğu belirtildi.



