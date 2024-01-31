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    4. Zorla genç kadının evine girip saldırdılar! Tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı

    Zorla genç kadının evine girip saldırdılar! Tecavüzcülerin elini kolunu sallayarak evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına takıldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 13:27 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde bir kadının evine tanımadığı iki adam girdi. Genç kadının evinde hırsızlık yapmaya başlayan adamlar ev sahibini görünce ona saldırdı. İki saldırgandan birinin kendisine tecavüz ettiğini polislere bildiren kadının evini gören güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganların elini kolunu sallayarak uzaklaştığı fark edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde 49 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın evine zorla giren iki adamın saldırısına uğradı. Her ikisinin de olay yerinden kaçtığı saldırganlardan birinin kendisine tecavüz ettiğini ifade eden kadın yerel bir hastaneye kaldırıldı ve burada durumunun stabil olduğu belirtildi.

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    GÜVENLİK KAMERASINA BÖYLE YAKALANDILAR

    NYPD tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın soğukkanlı bir şekilde evin dışında durdukları ve hiçbir şey olmamış gibi sakin tavırlarla olay yerini terk ettikleri görüldü.

    Olay ülkede infiale neden olurken polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganları yakalamak için yetkililerin harekete geçtiğini ifade etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    tecavüz Amerika
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