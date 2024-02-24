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Galibiyeti unutan Ankaragücü 2-0'dan maçı verdi! Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.02.2024 16:44
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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'la karşılaştı. İlk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçı 3-2 kaybeden başkent ekibi, ligde üst üste beşinci kez puan kaybı yaşadı.

İSTİFA SİNYALİ

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Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ilk yarıyla ikinci yarıda farklı bir oyun olduğunu söylerken istifa sinyali verdi.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

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Emre Belözoğlu açıklamasında, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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