Galibiyetin mimarı olmuştu! Dünyaca ünlü yıldız maçın ardından silahlı saldırı! Arabasının camını kırdılar, kolundaki saati istediler

Napoli'nin yeni transferi Brezilyalı forvet David Neres, yeni takımının Parma'yı 2-1 yendiği karşılaşma sonrası Maradona Stadyumu'nun hemen dışında büyük bir şok yaşadı.

"MİNİBÜSÜN CAMINI KIRDILAR"

İtalyan gazetesi Repubblica'nın haberine göre, motosikletli iki kişi, Neres'in içinde bulunduğu minibüsün arka camını kırarak futbolcuyu silah zoruyla Rolex saatini vermeye zorladı. Saldırganlar, bölgede çok sayıda polis olmasına rağmen hızla kaçmayı başardı. Neyse ki, Neres olayda fiziksel bir zarar görmedi, ancak oteline dönmeden önce büyük bir korku yaşadı.

MAÇTA ASİST YAPTI

Maçta 90+6. dakikada Anguissa'ya yaptığı kritik asist ile galibiyetin mimarlarından biri olan Neres'in bu olay sonrası morali oldukça bozuldu.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından sosyal medyada açıklama yapan Neres'in eşi Kira Winona, "Stadyumun dışında eşimi bekleyen taraftarlar için çok üzgünüz. Onları selamlamak istiyordu ancak yaşananlardan sonra bunu yapmaktan vazgeçti." dedi.