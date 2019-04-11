Game of Thrones 8. sezonu ne başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Game of Thrones nasıl izlenir?

Son derece yüksek bir finalle 7. sezonu noktalayan Game of Thrones, hayranlarını iki yıllık sabırsız bir bekleyişe mahkum etmişti. Geçtiğimiz aylarda serinin yeni sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı duyuruldu ve izleyiciler için günler daha da geçmek bilmez bir hal aldı.
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Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, 14 Nisan’da televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dizinin ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayına koyacak.
Önceki Sezonlar beIN CONNECT’te
Serinin Türkiye yayıncısı Digturk’e ait beIN Connect uygulamasıyla izleyiciler Game of Thrones dizisinin önceki sezonlarına bu uygulamadan ulaşabiliyor. Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle yayınlanan dizi, uygulama sayesinde ister akıllı telefonlar, ister tabletlerden izlenebiliyor. Ayrıca destekleyen Smart TV’lere uygulamayı indirerek de seriyi izlemek mümkün.
Rekor Bekleniyor
İstatistiksel veriler yayınlayan Statia’da yer alan bilgilere göre dizinin 7. sezon final bölümü yalnızca ABD’de 12.1 milyon kişi tarafından izlenmiş ve serinin en çok izlenen bölümü olmuştu. İki senenin ardından dizinin final sezonunun ilk bölümünün yalnızca Amerika’da değil dünyada da izlenme rekoru kırması bekleniyor. Yapım şirketinden yapılan açıklamada dizinin final sezonunun dünya çapında 1 milyar izlenmeye ulaşması beklendiği kaydedildi.
Farklı Promosyon Çalışmaları Dikkat Çekiyor
Dizinin halihazırda kemikleşmiş, sadık bir izleyici kitlesi olmasına rağmen yapımcılar diziye olan ilgiyi canlandırmak ve artırmak için farklı promosyon çalışmalarına imza attılar. Kuzey Amerika menşeili bir içecek firmasıyla yapılan anlaşmanın ardından, sıcakken yalnızca beyaz görünen, soğutulunca Game of Thrones dizisindeki hanelerin sancaklarının belirdiği teneke kutulu içecekler üretildi. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerine yerleşen 6 farklı Demir Taht replikasını bulma yarışması yapan şirket, bu sayede iki senenin ardından bir miktar düşen ilgiyi yeniden alevlendirmeyi başardı. Dizinin yayınlanmasına sayılı günler kala hayranlar 5 tahtı bulmayı başarırken 6. tahtla ilgili henüz bir gelişme olmadı.
7. Sezonda Ne Olmuştu?
Serinin belki de en hızlı ilerleyen ve olayların finale ilerleyişini gösteren sezonu olan 7. sezonda sürpriz dolu olaylara tanıklık etmiş ve uzun zamandır görmediğimiz bazı karakterlerin akıbetini öğrenmiştik. Yazının bundan sonraki bölümünün diziyi izlememiş fakat izlemeyi düşünen hayranları için “spoiler” dolu olduğunu hatırlatalım.
Duvarın ötesindeki tehlikeyi gören Jon Snow, Ejderhaların Annesi Daenerys ile ittifak yapmış ancak mücadelenin ilk aşamasında ejderha Viseron Gece Kralı tarafından öldürülmüş ve ölüler ordusuna katılmıştı. Cercei kağıt üzerinde Daenerys ile ittifak yapmış gibi görünse de asıl planı Daenerys ve Kuzey ordularının yokluğunda Westeros’u tamamen ele geçirmekti. Bu plana karşı çıkan Jamie kardeşine sırt çevirmişi ve Kral Şehri’nden ayrılmıştı. Jon Snow’un Kıştepesi’ne vekil olarak bıraktığı Sansa, Lord Baelish’in oyunlarına kanmamış ve sonunda Arya ile birlikte onu yargılayarak infaz etmişti. Üç gözlü karga olan Brann, görülerinden birinde Jon Snow’un asıl adını ve kimliğini öğrenmiş, onun tahtın meşru varisi olduğunu anlamıştı. Dizinin son sahnesinde Gece Kralı, Viseron’la birlikte duvarda gedik açmış, ordusuyla birlikte gedikten geçerek Westeros’a adım atmıştı.
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