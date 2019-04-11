Game of Thrones 8. sezonu ne başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Game of Thrones nasıl izlenir?

Son derece yüksek bir finalle 7. sezonu noktalayan Game of Thrones, hayranlarını iki yıllık sabırsız bir bekleyişe mahkum etmişti. Geçtiğimiz aylarda serinin yeni sezonunun hangi tarihte yayınlanacağı duyuruldu ve izleyiciler için günler daha da geçmek bilmez bir hal aldı. Game of Thrones dizisinin 8. sezon fragmanını izlemek ve geçtiğimiz sezonlarla alakalı daha fazla bilgi edinmek için TIKLAYINIZ! Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, 14 Nisan’da televizyon ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Dizinin ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayına koyacak. Önceki Sezonlar beIN CONNECT’te Serinin Türkiye yayıncısı Digturk’e ait beIN Connect uygulamasıyla izleyiciler Game of Thrones dizisinin önceki sezonlarına bu uygulamadan ulaşabiliyor. Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle yayınlanan dizi, uygulama sayesinde ister akıllı telefonlar, ister tabletlerden izlenebiliyor. Ayrıca destekleyen Smart TV’lere uygulamayı indirerek de seriyi izlemek mümkün.

Rekor Bekleniyor İstatistiksel veriler yayınlayan Statia’da yer alan bilgilere göre dizinin 7. sezon final bölümü yalnızca ABD’de 12.1 milyon kişi tarafından izlenmiş ve serinin en çok izlenen bölümü olmuştu. İki senenin ardından dizinin final sezonunun ilk bölümünün yalnızca Amerika’da değil dünyada da izlenme rekoru kırması bekleniyor. Yapım şirketinden yapılan açıklamada dizinin final sezonunun dünya çapında 1 milyar izlenmeye ulaşması beklendiği kaydedildi. Farklı Promosyon Çalışmaları Dikkat Çekiyor Dizinin halihazırda kemikleşmiş, sadık bir izleyici kitlesi olmasına rağmen yapımcılar diziye olan ilgiyi canlandırmak ve artırmak için farklı promosyon çalışmalarına imza attılar. Kuzey Amerika menşeili bir içecek firmasıyla yapılan anlaşmanın ardından, sıcakken yalnızca beyaz görünen, soğutulunca Game of Thrones dizisindeki hanelerin sancaklarının belirdiği teneke kutulu içecekler üretildi. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerine yerleşen 6 farklı Demir Taht replikasını bulma yarışması yapan şirket, bu sayede iki senenin ardından bir miktar düşen ilgiyi yeniden alevlendirmeyi başardı. Dizinin yayınlanmasına sayılı günler kala hayranlar 5 tahtı bulmayı başarırken 6. tahtla ilgili henüz bir gelişme olmadı.