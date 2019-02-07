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Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

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SİNEMA TV  | 07.02.2019 09:18 | Son Güncelleme

Efsane dizi Game of Thrones’un final sezonu olan 8. sezonundan ilk kareler gün yüzüne çıktı. Dizinin final sezonu 14 Nisan tarihinde başlayacak.

HBO, Game of Thrones'un sekizinci sezonundan ilk fotoğrafları paylaştı.

Game of Thrones 8.sezonundan ilk fotoğraflar yayınlandı

14 Nisan tarihinde başlayacak olan final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Game of Thrones dizisinden ilk fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
Dizinin yayımlandığı kanal, Game of Thrones hayranlarına bir sürpriz yaparak final sezonundan yeni fotoğraflar yayımladı.
8. sezonu dair neredeyse hiçbir detayın verilmediği karelerde Sansa ve Arya Stark, Jon Snow, Daenerys, Cersei, Tyrion, Jamie Lannister, Davos Seaworth ve Brienne gibi karakterler fotoğraflarda yer alıyor.
6 bölümden oluşan final sezonunda, dizinin bölüm sürelerinin uzadığını daha önce yapımcılar açıklamıştı.
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