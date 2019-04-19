Game of Thrones dizisine ilham veren 5 tarihi olay

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Game of Thrones dizisi 14 Nisan'da 8. sezonunun ilk bölümünü yayınladı ve diziyi sadece ABD'de 17 milyondan fazla kişi izledi ki bu gösterildiği kanal HBO'ya göre kendi kategorisinde bir rekor. Büyünün hatta ejderhaların yer aldığı dizi, hayranlarının tahminininden daha fazla gerçeğe yakın. Game of Thrones (GoT), George R.R. Martin'in kitaplarından uyarlandı. Aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Martin, kitabı yazarken tarihi olaylardan nasıl etkilendiğini sık sık dile getiriyor.

George R.R. Martin, geçen yıl İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Tarihi her zaman sevdim" diyor. "Ancak sosyoekonomik trendler ya da kültürel dönüşümlerle, savaşlarla, cinayetlerle ya da ihanetlerle ilgili olduğum kadar ilgili değilim" diyen George R.R. Martin'den sonra BBC Türkiye Game of Thrones'un en güzel anlarından bazılarına ilham kaynağı 5 tarihi olayı derledi. İşte onlar... 1. Güller Savaşı Güller Savaşı, İngiltere tahtı için 15. yüzyılda meydana gelen karmaşık iç savaşlar serisiydi.

Savaş Lancaster Hanedanlığı ile York Hanedanlığı arasında yaşandı. Bunlar, İngiltere'yi 300 yıldan uzun bir süre yöneten Plantagenet Hanedanlığı'nın iki rakip koluydu.

Tarihçi Thomas B. Costain tarafından 1950'lerde yazılan dört ciltlik Plantagenet kitabında bu savaşlar anlatılmıştı.

Martin, Costain'in kitaplarına duyduğu ilgiyi sıklıkla dile getirdi. Game of Thrones'daki başlıca mücadele de Güller Savaşı'nı anımsatıyor: Kurgu ürünü Westeros kıtasının hakimiyeti için Lannister ve Stark aileleri arasındaki savaş... 2. Dövüşle Yargılanma (Trial by Combat) Game of Thrones'un ilk sezonunda, Amerikalı oyuncu Peter Dinklage tarafından oynanan karakter Tyrion Lannister, aristokrat Lord Jon Arryn'ı öldürmekle suçlanıyor. Ancak dövüşle yargılanma talebinde bulunarak ceza almaktan kurtuluyor. Ortaçağ Savaşları'nda dövüşle yasal anlaşmazlıklar karar bağlanabiliyordu. Lannister'ın koruması Bronn, dövüşerek efendisinin özgürlüğünü kazanıyor. Bu olay tamamen hayal ürünü değil. Ortaçağ Avrupası'nda bu, anlaşmazlıkları çözmek için yasal bir yöntemdi. Davalı taraflar, kendi taraflarında savaşmaları için dövüşçü kiralıyorlardı. Ancak Game of Thrones'da gördüğümüzün tersine, bu anlaşmazlıklar genellikle kanlı sonuçlanmazdı. Çoğunlukla kaybeden tarafın teslim olmasıyla biterdi. 3. 'Kızıl Düğün' ya da 'Siyah Akşam'? Game of Thrones'un en beklenmedik anlarından biri üçüncü sezonda meydana geldi: Ana karakterlerin üçü de tek bir bölümde öldü.

Kral James II, 1440'da Siyah Akşam meydana geldiğinde 10 yaşındaydı, 20 yıl daha yönetimde kaldı. Robb Stark, annesi Catelyn ve hamile gelini Talisa, bir şölen sırasında öldürüldü. Martin, 'Kızıl Düğün' olarak bilinen bu sahne için bir kez daha gerçek olaylardan ilham aldı.

Bu 'Siyah Akşam' olarak bilinen olaya bir göndermeydi. 1440'larda İskoçya'da yaşanan olaylara verilen isimdi bu: 10 yaşındaki Kral James II'den bir parti davetini kabul eden, Kont Douglas ve erkek kardeşinin, ülkedeki en güçlü ailelerden birinin iki üyesinin, yemeğin ardından kafaları kesilmişti. Martin, EW dergisine yaptığı açıklamada, "Tarihi kayıtlar masaya siyah yaban domuzu kafasının konduğunu gösteriyor. Ölüm sembolü. Kont ve kardeşi bir kuleye götürüldü, ardından James'in yalvarmalarına rağmen kafaları kesildi" diyor. 4. 'Gerçek' Duvar ** Game of Thrones'da buzdan örülü 'Duvar', Westeros'un Yedi Krallığı'nın kuzey sınırındaki 500 kilometrelik sınır boyunca uzanıyor. 200 metre yüksekliğindeki Duvar'ın amacı krallıkları işgalden korumak.

Duvar, en önemli karakterlerden birinin, Jon Snow'un da üyesi olduğu Gece Bekçileri'nin yeminli kardeşleri tarafından savunuluyor. Gerçek hayattaki karşılığı daha kısa, ancak daha önemsiz değil: Hadrian Duvarı. Roma İmparatorluğu yönetimi altındaki İngiltere'yi kuzeydeki Britonlardan korumak için 2'inci yüzyılda inşa edilmişti. Bu ünlü duvara Roma İmparatoru Hadrian'ın ismi verilmişti ve Antik Roma'nın en ikonik simge taşlarından biri haline gelmişti. 117 kilometre boyunca uzanan, bir zamanlar çok görkemli olan bu duvarın kalıntıları, halen görülebilir. Bu kalıntılar, George R.R. Martin de dahil olmak üzere yüzyıllar boyunca milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. 1980'lerde Hadrian Duvarı'nı ziyaret eden Martin, Rolling Stones dergisine yaptığı açıklamada, "İngiltere'de arkadaşlarımı ziyaret ediyordum ve biri beni Hadrian Duvarı'nı görmeye götürdü" diyor ve ekliyor: "Bu tepelerden ufukları seyrederek günlerini geçiren bir paralı asker için hayatın nasıl olduğunu düşündüm durdum." 5. Altın Taç İlk sezonun sonunda, Westeros'un kralı olacak kişi, Viserys Targaryen, savaş beyi Khal Drogo'dan kız kardeşi Daenerys ile evlenmesi karşılığında kendisine söz verdiği orduyu talep ediyor.