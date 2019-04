Game of Thrones dizisine ilham veren 5 tarihi olay

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Game of Thrones dizisi 14 Nisan'da 8. sezonunun ilk bölümünü yayınladı ve diziyi sadece ABD'de 17 milyondan fazla kişi izledi ki bu gösterildiği kanal HBO'ya göre kendi kategorisinde bir rekor.

Büyünün hatta ejderhaların yer aldığı dizi, hayranlarının tahminininden daha fazla gerçeğe yakın.

Game of Thrones (GoT), George R.R. Martin'in kitaplarından uyarlandı. Aynı zamanda dizinin yapımcısı olan Martin, kitabı yazarken tarihi olaylardan nasıl etkilendiğini sık sık dile getiriyor.

George R.R. Martin, geçen yıl İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Tarihi her zaman sevdim" diyor.

"Ancak sosyoekonomik trendler ya da kültürel dönüşümlerle, savaşlarla, cinayetlerle ya da ihanetlerle ilgili olduğum kadar ilgili değilim" diyen George R.R. Martin'den sonra BBC Türkiye Game of Thrones'un en güzel anlarından bazılarına ilham kaynağı 5 tarihi olayı derledi. İşte onlar...

1. Güller Savaşı

Güller Savaşı, İngiltere tahtı için 15. yüzyılda meydana gelen karmaşık iç savaşlar serisiydi.

Savaş Lancaster Hanedanlığı ile York Hanedanlığı arasında yaşandı. Bunlar, İngiltere'yi 300 yıldan uzun bir süre yöneten Plantagenet Hanedanlığı'nın iki rakip koluydu.

Tarihçi Thomas B. Costain tarafından 1950'lerde yazılan dört ciltlik Plantagenet kitabında bu savaşlar anlatılmıştı.