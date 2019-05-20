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Game of Thrones finalinden hemen önce yaptı! Bir önceki bölüme ithafen...

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 20.05.2019 14:30 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin final bölümü tüm dünyadaki sanatçıları etkilemeye devam ediyor. İşte büyük yankı uyandıran dizideki ejderhalardan etkilenip 3D yazıcı ile sıra dışı tasarım yapan Bulgar sanatçı Daniel'in beğeni toplayan sıra dışı Game of Thrones tasarımı...

Game of Thrones finalinden hemen önce yaptı! Bir önceki bölüme ithafen...

Game of Thrones dizisinin final bölümü tüm hayranlarını ikiye bölmüş olsa da tüm dünyadaki birçok sanatçı dizinin final bölümlerinden oldukça etkilenmiş olacak ki gün geçmeden yeni bir tasarımı diziseverlerin beğenisine sunuyor.

Kendilerini "ThronesMania" olarak tarif eden hayranlar dizinin final bölümlerinden pek memnun kalmadı ama kimse bu büyük yapımın prodüksiyon kalitesi hakkında kötü bir şey söyleyemiyor. Ne de olsa her hafta bu denli nefes kesen bir dizi varsa o kesinlikle Game of Thrones'tur.

Özellikle, gökyüzünde süzülen, ateş püskürten ejderhalar olduğunda; seyirci daha da heyecanlanıyor. İşte o heyecanı dorukta yaşayan bir seyirci Bulgar sanatçı Daniel, finalden önce son bölümdeki ejderha sahnesinden o kadar çok etkilenmiş ki 3D yazıcıyla kendine sahneden gerçek hayata fırlamış gibi bir ejderha tasarladı.

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25 cm yüksekliğe ve 25 cm uzunlağa sahip bu 3 boyutlu ejderha bir lamba! ABD'de el işçiliğinin ön planda olduğu ürünlerin satıldığı Etsy.com'dan satışa çıkan bu lamba 63 dolar değerinde. Üstelik sanatçı ejderhanın ağzından çıkan ışığın 3 ayrı renk tonunun içinden seçebileceğinizi söylüyor.Zekice tasarlanmış bu lambada ışığı açarsanız ejderhanın ağzından ateş fışkırıyor gibi duruyor, ışığı kapattığınızda ise Game of Thrones'taki ejderhalardan birinin biblosu gibi duruyor.

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