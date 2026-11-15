Oppo Reno17 ve Reno17 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Oppo, tam teknik özellikleri tanıtımda açıklayacak. Digital Chat Station'ın aktardığı ekran, batarya ve kamera ayrıntıları ise iki model arasında ne gibi farklar olacağını gösteriyor.

OPPO RENO17'NİN ÖZELLİKLERİ

Digital Chat Station'a göre Reno17'de 6,56 inçlik, 1,5K çözünürlüklü düz LTPS ekran ve ekran içi optik parmak izi okuyucu bulunacak. Telefon, 8.000 mAh batarya ve 80 W şarj desteğiyle gelecek.

Oppo, Reno17'nin Snapdragon 7 Gen 4 işlemci kullanacağını ve şu dört kamerasının da 50 MP olacağını doğruladı:

Ön kamera

Ana kamera

Periskop telefoto kamera

Ultra geniş açılı kamera

Digital Chat Station, periskop telefoto kameranın 3,5 kat optik yakınlaştırma sunacağını belirtiyor.

OPPO RENO17 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Digital Chat Station'ın aktardığına göre Reno17 Pro'da 6,32 inçlik, 1,5K çözünürlüklü düz LTPS ekran ve ekran içi optik parmak izi okuyucu bulunacak. 7.200 mAh batarya, 80 W şarjı destekleyecek.

Oppo, Reno17 Pro'nun Dimensity 8550 Super işlemci ve 200 MP ana kamerayla geleceğini açıkladı. Digital Chat Station'a göre ana kameraya, 3,5 kat optik yakınlaştırmalı 50 MP periskop telefoto kamera ile 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön kamerada da 50 MP sensör kullanılacak.

Her iki telefonun da metal gövdesi bulunacak. Modellerin fiyatları ve satışa sunulma bilgileri, 16 Kasım Pazartesi günü yapılacak tanıtımda öğrenilecek.

Kaynak: GSMArena