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Game of Thrones finaline Twitter’da Jon Snow damga vurdu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 22.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

8 sezondur herkesi ekran başına kilitleyen Game of Thrones, sadece 2019’da toplam 100 milyon Tweet’in konusu oldu.

Game of Thrones finaline Twitter’da Jon Snow damga vurdu

Twitter’da rekor üstüne rekor kıran dizi, final bölümüyle yine en çok konuşulanlar arasında yer alarak olay yarattı. Final bölümünün en çok tweet atılan karakteri Jon Snow olurken Ghost hakkında 100 binden fazla Tweet atıldı.

Finalde efsane dizinin oyuncuları da tweet atmaktan geri durmazken, en fazla tweet atan ülke Amerika oldu. Twitter tarafından yayınlanan dünya haritası ise final bölümünün ne kadar etki yarattığını gösterdi:

Final bölümünün en çok tweet atılan karakterleri:

1-Jon Snow
2-Bran
3-Drogon
4-Sansa
5-Daenerys

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Anahtar Kelimeler:
Jon Snow game of thrones

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