Game of Thrones finalini bilene lüks Hırvatistan tatili hediye!

Game of Thrones dünyanın dört bir yanında hayranları bulunan oldukça popüler bir dizi olarak öne çıkıyor. Fenomen yapımın final sezonu, 14 Nisan'da yayınlanan bölümle başladı. Bu sezonun heyecanını arttıracak bir teklif ise Unforgettable Croatia (Unutulmaz Hırvatistan) adlı lüks tur acentasından geldi.

İpuçlarını çözen ve demir tahta kimin oturacağını doğru tahmin eden bir kişi, Hırvatistan’da süper lüks bir tatilin keyfini çıkartacak. Hırvatistan’da yapılacak olan bu tatilin teması da Game of Thrones olacak.

Hırvatistan, dizide önemli yer tutan King’s Landing, Qarth, Braavos, Westeros Riverlands gibi mekanların gerçekte bulunduğu ülke. Yarışmayı kazanan kişi bu mekanları da ziyaret edebilecek.

Ayrıca Split, Dubrovnik şehirleri ile Hvar ve Vis adası ziyaretleri de 7 günlük tatilin bir parçası olacak. Kazanan talihli tatil boyunca beş yıldızlı otellerde ağırlanacak. Sadece uluslararası uçak biletlerini kendisinin alması gerekiyor.

14 Nisan’da başlayan yarışma, 5 Mayıs gece yarısı son bulacak. Serinin hayranları, tur operatörünün sayfasından yarışmaya katılacak ve teorilerini en fazla 1000 karakterle anlatacak. Kazanan talihli Ekim ayında Hırvatistan’ı gezecek.





