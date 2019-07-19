Game Of Thrones Güven Bana'ya da girdi!

ATV yayınlanan Güven Bana yarışma programı, yeni bölümü 18 Temmuz Perşembe akşamı izleyiciyle buluştu.
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da dün akşam yayınlanan bölümünde ise "Game of Thrones" sorusu geceye damga vurdu.
Soru "Taht Oyunları" adıyla bilinen dizi film ve kitap serisindeki soylu ailelerden hangisinin armasında ulu kurt başı vardır" şeklindeydi.
Güven Bana'ya damga vuran soruda şıklar ise Stark, Lannister, Baratheon ve Targaryen'di.
Yarışmacılar "Stark" doğru cevabını vererek soruyu bildi.
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