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Game of Thrones'ta Bran'in köpeği Summer kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisine henüz bir yavruyken giren ve Bran Stark karakterinin Summer adlı köpeğini oynayan Odin, kanserle mücadelesini kaybederek dizinin hayranlarını yasa boğdu.

Game of Thrones'ta Bran'in köpeği Summer kansere yenik düştü

Game of Thrones'ta Bran Stark karakterinin Summer adlı köpeğini oynayan 'Odin the Northern Inuit' kansere yenik düştü.
2011’de henüz küçük bir yavruyken Game of Thrones dizisinde rol almaya başlayan, Bran Stark karakterinin Summer adlı köpeğini oynayan, gerçek adı 'Odin the Northern Inuit' olan köpek öldü. Haberi, sahipleri Instagram üzerinden duyurdu.

Game of Thrones’un ünlü köpeği, birkaç aydır ağız kanseriyle mücadele ediyordu. Sahipleri, 10 yaşındaki köpeğin son günlerini sahilde yürüyüşler yaparak ve sevdiği yemekleri yiyerek geçirdiğini söyledi. Odin'in durumunun bu hafta iyice kötüleştiğini de belirtti.

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Odin'in sahipleri, köpeği henüz 7 haftalık bir yavruyken sahiplendiklerini ve o zamandan beri ailenin çok önemli bir parçası olarak gördüklerini anlattı. Sahipleri ayrıca, Odin'in tedavisi için bağışta bulunan ve onlara çok yardımcı olan hayır kurumlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

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Game of Thrones ekibi, kanser teşhisini takiben Odin'e destek oldu ve aile için yardım toplanmasına yardım etti. Böylece Odin Dublin'de haftalık özel bir tedavi alabildi.

Dizinin ilk sezonunda Ned Stark (Sean Bean) karakteri, çocuklarının her birinin bir kurt yavrusu evlatlık edinmesini sağlamıştı. Bu kurtlardan Bran Stark'a ait olansa Odin'di.


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Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones, Bran'in köpeği Summer,

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