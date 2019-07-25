Game of Thrones'un final sezonu yeniden mi çekilecek?

Televizyon dünyasında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones, final sezonuyla hayranlarından büyük tepki çekmişti. Bu tepki öyle bir hal aldı ki, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. İmza kampanyası 1,7 milyon gibi devasa bir sayıya ulaştı.

Final sezonunun yeniden çekilmesi için toplanan bu imzaların 2 milyona yaklaşması sonrası gözler HBO’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nin 24 Temmuz'da gerçekleşen basın toplantısında, HBO'nun program başkanı Casey Bloys, Game of Thrones'un final sezonuna yönelik eleştirilere ve imza kampanyasına yanıt verdi: “Popüler bir dizi yapmanın dezavantajları vardır. Diziyi bitirirken finale dair herkesin farklı bir fikri olur. Toplanan imzalar dizi için duyulan büyük heyecan ve tutkuyu gösteriyor ancak böyle bir şey düşünmüyoruz."



