Mynet Trend

Game of Thrones'un final sezonu yeniden mi çekilecek?

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili tartışmaların sonu gelmiyor. HBO'nun program başkanından açıklama geldi.

Game of Thrones'un final sezonu yeniden mi çekilecek?

Televizyon dünyasında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones, final sezonuyla hayranlarından büyük tepki çekmişti. Bu tepki öyle bir hal aldı ki, sekizinci sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. İmza kampanyası 1,7 milyon gibi devasa bir sayıya ulaştı.

Final sezonunun yeniden çekilmesi için toplanan bu imzaların 2 milyona yaklaşması sonrası gözler HBO’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nin 24 Temmuz'da gerçekleşen basın toplantısında, HBO'nun program başkanı Casey Bloys, Game of Thrones'un final sezonuna yönelik eleştirilere ve imza kampanyasına yanıt verdi: “Popüler bir dizi yapmanın dezavantajları vardır. Diziyi bitirirken finale dair herkesin farklı bir fikri olur. Toplanan imzalar dizi için duyulan büyük heyecan ve tutkuyu gösteriyor ancak böyle bir şey düşünmüyoruz."

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi
Soderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyorSoderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones son bölümü game of thrones sezon finali game of thrones

En Çok Okunan Trend Haberler

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Bugün benim bayramım, oğlum kurtuldu

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Myanmar'da anaokulunda iki yaşındaki kıza tecavüz edildi!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Dünyayı kasıp kavuran uygulamayla dolandırdı! Yer: Ankara!

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

Evde alkol alırken erkek arkadaşını göğsünden vurdu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Jamie Dornan’lı Untogether’ın fragmanı geldi

Jamie Dornan’lı Untogether’ın fragmanı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi

İşte Jennifer Lawrence’ın yeni projesi

The Laundromat filminden yeni görsel yayınlandı

Soderbergh imzalı The Laundromat göz kamaştırıyor

Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

Nicole Kidman’lı The Goldfinch’ten yeni fragman yayınlandı

Tom Cruise’un rolünü Brad Pitt kapmış

Tom Cruise’un rolünü Brad Pitt kapmış

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

Arnold Schwarzenegger ve Jackie Chan’li film vizyona geliyor

"BTS: Bring The Soul" vizyona giriyor!

BTS yeni filmiyle hayranlarını kulise davet ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.