Game of Thrones'un finalini eleştirenlere Sophie Turner'dan sert tepki

Game of Thrones final yaptı; final çoğu izleyici tarafından beğenilmedi. Game of Thrones’un son sezonu ve finali izleyicileri tatmin etmedi.

Yüz binlerce izleyici final ile ilgili sert yorumlarda bulundu. Hayal kırıklığı öyle bir noktaya vardı ki, dizinin hayranları 8’inci sezonun yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlattı.

‘İMZA KAMPANYASI SAYGISIZCA’

Dizide Sansa Stark karakterini canlandıran Sophie Turner ise final ile ilgili eleştirilere şu sözlerle cevap verdi:

“Herkesin aklında kendi istediği bir final var ve işler kendi istedikleri yönde ilerlemeyince tepki göstermeye başlıyorlar. Game of Thrones'u güzel yapan hep şaşırtıcı bir şeyler yaşanmasıydı. Bu da Ned Stark'ın birinci sezon finalinde infaz edilmesiyle başladı. Bu yüzden Daenerys deli kraliçeye dönüşmesi hayranlar açısından negatif bir gelişme olmamalı. Elbette şaşırtıcı.

Başlatılan imza kampanyaları ve eleştirilerin çok saygısızca olduğunu düşünüyorum. Bu dizide bir ekip, yazarlar ve filmciler emek veriyor. On sene boyunca yılda 11 ay çekim yaparak ortaya çıkartılıyor. Ekibin büyük emek verdiği bir iş sadece izleyicilerin istediği gibi bitmedi diye saygısızlık yapılması çok yanlış.”

