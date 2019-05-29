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Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington rehabilitasyon merkezine kaldırıldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 29.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

Game of Thrones’ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington’un ABD’de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü iddia edildi! 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington rehabilitasyon merkezine kaldırıldı

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle şöhrete kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington, bir ay önce ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan ve aylık ücreti 120 bin dolardan fazla olan oldukça lüks bir rehabilitasyon merkezine başvurdu.

32 yaşındaki oyuncunun 8 sene süren Game of Thrones’un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.

Harington’un sözcüsü Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi” ifadelerini kullandı. New York Post’a konuşan Harington’un bir arkadaşı ise, ünlü oyuncunun stresle baş etmekle zorlandığını, tükenmiş hissettiğini ve alkol problemleri nedeniyle kiliniğe başvurduğunu ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğünü söyledi.

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TEK İHTİYACI HUZUR!

Aynı kaynak Harrington’un geçen yıl evlendiği rol arkadaşı Rose Leslie’nin de eşine destek olduğunu ifade ederek, “ Eşi Rose ona oldukça destek oluyor. Ona yakın olan herkes biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu biliyor. Şu anda onun tek ihtiyacı olan şey huzur ve sessizlik” dedi.

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Diğer taraftan, 8 yıl boyunca süren Game of Thrones dizisinin Harington’u sert vurduğu, dizinin getirdiği şöhretle başa çıkamadığı belirtiliyor.

Harington kısa süre önce Variety’ye verdiği röportajda, “En karanlık dönemim Jon’un öldüğü ve sonra geri geldiği, dizide karakterime yoğunlaştığım zamandı. Gerçekten tüm dizinin Jon’un geri gelmesine odaklanmasından hoşlanmamıştım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” demişti.

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