Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner'dan şaşırtan itiraf

Geçtiğimiz günlerde, Dr. Phil'in podcast yayınına katılan Sophie Turner, Game of Thrones'ta canlandırdığı Sansa Stark karakteri yüzünden sosyal medyada insanlardan aldığı olumsuz tepkilerin nasıl depresyonla sonuçlandığından bahsetti.

Turner, 17 yaşına girdiğinde depresif hissetmeye başladığını dile getirdi. Şuan 23 yaşında olan ünlü oyuncu, o dönemi "Herkes fazla kilolarım hakkında yorum yapıyordu" diyerek özetledi.

Ergenlik döneminde sivilceli bir cilde sahip olduğunu söyleyen Turner, zamanla insanların kilosuyla, oyunculuğuyla ya da sivilceli cildiyle ilgili yaptığı yorumlara alıştığını dile getiriyor.

Turner, depresyonunun tek kaynağı sosyal medya olmasa da, oradan aldığı olumsuz tepkilerin akıl sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.

Depresyonun sonucunda karşılaştığı zorluklar arasında benlik bilinci ve motivasyon eksikliği olduğunu dile getiren genç oyuncu, o dönemlerde yataktan kalkarken zorlandığını ve intihar etmeye çalıştığını anlatıyor.

Turner, bu zor günlerini hem nişanlısı Joe Jonas'ın desteğiyle hem de o dönemde aldığı terapi seanslarıyla ve ilaçlarla atlattığını dile getirdi.

Game of Thrones serüveninin sonuna gelen Turner, dizi bittikten sonra kendine zaman ayırmaya karar verdiğini ve psikoloji okumayı planladığını söylüyor.

