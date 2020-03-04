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Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner'dan şaşırtan itiraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisiyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Sophie Turner, eşi Joe Jonas ile tanışmadan önce onun tam bir pislik olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Game of Thrones'un Sansa'sı Sophie Turner'dan şaşırtan itiraf

Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi bulunan Game of Thrones’ta Sansa Stark karakteriyle şöhreti tüm dünyaya yayılan Sophie Turner, Elle dergisine verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Survive adlı dizide Jane karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Turner, gerçek hayatta da soğuk bir insan olduğunu itiraf etti.

Elle dergisine verdiği röportajda Turner, eşi Joe Jonas ile tanışmaya hikayelerini de anlattı. İngiliz oyuncu, Jonas ile tanışmadan önce ona karşı çok büyük bir önyargı taşıdığını ve onun tam bir pislik olduğunu düşündüğünü söyledi.

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“KORUMALARIYLA GELECEĞİNİ SANDIM”

Jonas Brothers grubunun hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadığını dile getiren Turner, eşiyle ilk randevusuna da erkek arkadaşlarıyla gittiğini açıkladı. Bunun sebebini ise kendini güvende hissetmek için yaptığını belirtti.

Londra’da bir barda buluştuklarını söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, Jonas’ın buluşmaya korumalarıyla geleceğini zannetmiş.

Sophie Turner, devam eden açıklamasında ise “Ondan nefret ediyorduk” dedi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Sophie Turner ve Joe Jonas, Sophie Turner,

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