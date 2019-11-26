Game Of Thrones’un Twitter hesabından yapılan paylaşım heyecan yarattıından yapılan paylaşım heyecan yarattı

Dünya çapında milyonlarca takipçiye ulaşıp, fenomen olmayı başaran Game of Thrones resmi Twitter hesabından atılan tweet dizinin hayranlarında merak uyandırdı.

Son sezonu ve final bölümüyle izleyicilerini hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones, yeni dizi söylentileriyle hâlâ gündemdeki yerini korumakta.

Serinin yazarı George R. R. Martin ‘in yeni dizi için çalışmalara başladığı söylentiler arasındaydı, tam da bu söylentiler devam ederken resmi Twitter hesabından atılan tweet Game of Thrones hayranlarını heyecanlandırdı.

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) November 25, 2019



