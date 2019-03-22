Game of Thrones'un ünlü oyuncusundan büyük itiraf!

Dünyayı peşinden sürükleyen Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını itiraf eden Kit Harington, terapi almasının nedenini de açıkladı.

İşte Kit Harington'ın itirafları...

Efsane dizinin efsane karakteri Jon Snow’un ölümü Game of Thrones tutkunlarını derin bir yasa boğmuştu. Bu ölüm, rolü canlandıran Kit Harington’da da oldukça kötü bir etki bırakmış.

Variety dergisine röportaj veren 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, karakterinin ölümü ve ardından yeniden dirilişinin kendisinde yaşattığı anksiyeteyi anlattı.

“Dizinin Jon Snow’a fazla odaklandığı ölüm ve diriliş dönemi, benim en karanlık dönemimdi” diyen Harington, “Dizinin tamamen Jon’un üstüne odaklanmasından hoşlanmadım” dedi.

Yakışıklı oyuncu Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakteri, Game of Thrones dizisinin 5. sezon finalinde ölmüş, bir sonraki sezonda dirilmişti. Dirilişi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

sezondaki ölümüyle dizinin hayranlarını üzen Jon Snow, “Yeniden dirilecek mi?” sorusuyla günlerce dizi seyircilerini merakta bırakmıştı, 6. sezon en merak edilen ve heyecanla beklenen sezon olmuştu.

Harington, “Bir televizyon dizisinin en heyecanlı yerinde, merkezde yer alıyorsanız, dizi de gücünün zirvesindeyse, tamamen size odaklanması korkunç” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu “Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” diyerek ifade etti.