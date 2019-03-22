Game of Thrones'un ünlü oyuncusundan büyük itiraf!

Dünyayı peşinden sürükleyen Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını itiraf eden Kit Harington, terapi almasının nedenini de açıkladı.
İşte Kit Harington'ın itirafları...
Efsane dizinin efsane karakteri Jon Snow’un ölümü Game of Thrones tutkunlarını derin bir yasa boğmuştu. Bu ölüm, rolü canlandıran Kit Harington’da da oldukça kötü bir etki bırakmış.
Variety dergisine röportaj veren 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, karakterinin ölümü ve ardından yeniden dirilişinin kendisinde yaşattığı anksiyeteyi anlattı.
“Dizinin Jon Snow’a fazla odaklandığı ölüm ve diriliş dönemi, benim en karanlık dönemimdi” diyen Harington, “Dizinin tamamen Jon’un üstüne odaklanmasından hoşlanmadım” dedi.
Yakışıklı oyuncu Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakteri, Game of Thrones dizisinin 5. sezon finalinde ölmüş, bir sonraki sezonda dirilmişti. Dirilişi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı.
Harington, “Bir televizyon dizisinin en heyecanlı yerinde, merkezde yer alıyorsanız, dizi de gücünün zirvesindeyse, tamamen size odaklanması korkunç” diyerek açıklamalarını sürdürdü.
Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu “Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” diyerek ifade etti.
“Hayatım dayanıksız dönemindeydim. Sanırım 20’li yaşlarındaki pek çok kişi böyledir” diyen Harington, psikolojik yardım aldığını da açıkladı.
“Terapiye başladığım zamanlardı. Kendimi güvensiz hissediyordum, kimseyle konuşmuyordum” diyen ünlü oyuncu, “Sahip olduğum şeye karşı minnettardım ama rolümü oynayıp oynayamadığım konusunda çok endişeli hissediyordum” şeklinde konuştu.
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da sevenleriyle buluşacak.
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