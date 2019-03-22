Mynet Trend

Game of Thrones'un ünlü oyuncusundan büyük itiraf!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
SİNEMA TV  | 22.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin başarılı oyuncusu Kit Harington, Jon Snow karakteri'nin kendisinde yarattığı psikolojik sorunları anlattı.

Game of Thrones'un ünlü oyuncusundan büyük itiraf!

Dünyayı peşinden sürükleyen Game of Thrones dizisinde Jon Snow'un ölümü ve ardından dirilişi döneminde psikolojik terapi aldığını itiraf eden Kit Harington, terapi almasının nedenini de açıkladı.

İşte Kit Harington'ın itirafları...

Efsane dizinin efsane karakteri Jon Snow’un ölümü Game of Thrones tutkunlarını derin bir yasa boğmuştu. Bu ölüm, rolü canlandıran Kit Harington’da da oldukça kötü bir etki bırakmış.

1502918460373

Variety dergisine röportaj veren 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, karakterinin ölümü ve ardından yeniden dirilişinin kendisinde yaşattığı anksiyeteyi anlattı.

actor-kit-harington-attends-the-season-7-premiere-of-game-news-photo-815816578-1553027288

“Dizinin Jon Snow’a fazla odaklandığı ölüm ve diriliş dönemi, benim en karanlık dönemimdi” diyen Harington, “Dizinin tamamen Jon’un üstüne odaklanmasından hoşlanmadım” dedi.

unnamed

Yakışıklı oyuncu Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakteri, Game of Thrones dizisinin 5. sezon finalinde ölmüş, bir sonraki sezonda dirilmişti. Dirilişi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

game-of-thrones

  1. sezondaki ölümüyle dizinin hayranlarını üzen Jon Snow, “Yeniden dirilecek mi?” sorusuyla günlerce dizi seyircilerini merakta bırakmıştı, 6. sezon en merak edilen ve heyecanla beklenen sezon olmuştu.

landscape-1436195072-mcx-game-of-thrones-jon-snow

Harington, “Bir televizyon dizisinin en heyecanlı yerinde, merkezde yer alıyorsanız, dizi de gücünün zirvesindeyse, tamamen size odaklanması korkunç” diyerek açıklamalarını sürdürdü.
Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu “Kendimi dünyanın en şanslı insanı ama bir taraftan da çok korunmasız hissettim” diyerek ifade etti.

20160421_ep602_publicity_still_32_001615881

“Hayatım dayanıksız dönemindeydim. Sanırım 20’li yaşlarındaki pek çok kişi böyledir” diyen Harington, psikolojik yardım aldığını da açıkladı.

harington-920x584

“Terapiye başladığım zamanlardı. Kendimi güvensiz hissediyordum, kimseyle konuşmuyordum” diyen ünlü oyuncu, “Sahip olduğum şeye karşı minnettardım ama rolümü oynayıp oynayamadığım konusunda çok endişeli hissediyordum” şeklinde konuştu.

tv_fight_game1a

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonu 14 Nisan’da sevenleriyle buluşacak.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadıKorkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Ünlü televizyon kanalına Aşk-ı Memnu davası!Ünlü televizyon kanalına Aşk-ı Memnu davası!
Stranger Things 3. Sezon fragmanı yayınlandıStranger Things 3. Sezon fragmanı yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones Jon Snow Kit Harington yeni sezon game of thrones yeni sezon

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

Otomotiv devinden çok tartışılacak teknoloji

Otomotiv devinden çok tartışılacak teknoloji

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan ölüm!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk-ı Memnu’nun senaristlerinden Romanya’ya dava!

Ünlü televizyon kanalına Aşk-ı Memnu davası!

Stranger Things 3. Sezon fragmanı yayınlandı

Stranger Things 3. Sezon fragmanı yayınlandı

Chilling Adventures of Sabrina’nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Chilling Adventures of Sabrina'dan yeni fragman!

'Türk İşi Dondurma' İngiliz basınında!

'Türk İşi Dondurma' İngiliz basınında!

Müge Anlı'da ilişki sarmalı! 'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

Hollywood'ta Nollywood etkisi!

Nollywood filmleri Hollywood'da izleyici karşısına çıkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.