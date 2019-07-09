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Game of Thrones’un yaratıcılarına karşı “kötü yazarlar” kampanyası başlattılar

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SİNEMA TV  | 09.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Reddit kullanıcılarının başlattığı “kötü yazarlar” kampanyası Game of Thrones yaratıcılarını hedefe koydu.

Game of Thrones’un yaratıcılarına karşı “kötü yazarlar” kampanyası başlattılar

Sekiz sezon boyunca televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones, final sezonuyla hayranlarında hayal kırıklığı yarattı. Final sezonunun beklentileri karşılayamaması bir sürü tartışmanın fitilini ateşlemişti. Dizi final yapalı aylar geçmiş olsa da tartışmalar henüz tazeliğini koruyor. Reddit kullanıcıları bu tartışmalara bir yenisini daha ekledi. Reddit kampanyası sayesinde, eğer Google’da “kötü yazarlar (bad writers)” diye aratırsanız dizinin yaratıcılarının arama motorunun tepesinde yer aldığını göreceksiniz. Bu, “Kötü Yazarlar” aramasının ne anlama geldiğini bilmeyenlerin Game of Thrones’la ilgili ilk karşılaşacakları şeyin dizinin yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss olacağı anlamına geliyor.

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Dizinin uyarlandığı romanların yazarı George R.R. Martin, tüm tartışmalara rağmen Benioff ve Weiss’e destek veriyor. Sezon finalinin arkasında duran Martin, yapılan tartışmaları “delilik” olarak tanımlamıştı. Dizide Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington da yaratıcıları desteklerken, Sansa Stark karakterine hayat veren Sophie Turner ise final ile ilgili eleştirilere ‘saygısızlık’ dedi.

David Benioff ve D. B. Weiss bir sonraki Star Wars üçlemesinde birlikte çalışacak.

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