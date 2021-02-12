Game of Thrones yaratıcıları güçlerini Hugh Jackman’la birleştirdi! Yeni roman uyarlaması geliyor

Game of Thrones'un yaratıcılarından roman uyarlaması yeni bir dizi geliyor. Richard Powers‘ın 2018’de yayınlanan ve Pulitzer kazanan romanı The Overstory'nin dizi uyarlaması için hazırlıklara başlandı. David Benioff ve D.B. Weiss'in yürütücü yapımcı olarak dahil olduğu proje, Netflix'te ekrana gelecek.

THE OVERSTORY HAKKINDA

Nicholas Hoel, Mimi Ma, Adam Appich, Ray Brinkman, Dorothy Cazaly, Douglas Pavlicek, Neelay Mehta, Patricia Westerford ve Olivia Vandergriff, ağaçlarla zaman zaman trajediye veya kurtuluşa yol açan benzersiz ilişkilere sahip insanlardır. Roman, eşsiz yaşam deneyimlerine sahip bu dokuz kişiyi ormanların yok edilmesini ele almak için bir araya getiren beş ağaç hakkında bir hikaye anlatıyor.

HUGH JACKMAN DA PROJEDE

Richard Robbins (Girls Revolt, 12 Monkesys), dizinin pilot bölümünü yazdı ve projede ikiliye yürütücü yapımcı olarak eşlik edecek. Kitabın yazarı Richard Powers ve aktör Hugh Jackman da yürütücü yapımcı olarak yer alacak.

