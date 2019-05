Gameof Thrones ilham perisi oldu! Çamurla yaptığı şey inanılmaz

Tüm dünyanın nefeslerini tutarak izlediği Game of Thrones dizisinin finaline sayılı bölümler kala, her ne kadar seyirciler son sezon için “karışık” duygular beslese de, dizi çoğu sanatçıya ilham vermeye devam ediyor. Örnek: Rus heykeltıraş Alexey Vikulov.

Moskova'da yaşayan Alexey, Moskova Akademik Sanat Okulu'ndan mezun, profesyonel bir heykeltıraş. Bronz, taş, tahta ve özellikle kilden-heykeltıraş çamurundan heykel yapma becerilerini tüm dünyaya duyurmak için Game of Thrones dizisinin karakterlerini 3 boyutlu bir hale getirdi.

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde Alexey, Game of Thrones karakterlerinden bazılarını oymaya başladı.. Üstün gerçekçi büstlerin modellenmesini adım adım gösteren ilgili hazırlanma videosunu sosyal medyada paylaştı ve zaten o an büstlere ilgi yağdı.

İşte Rus sanatçının elinden çıkan Game of Thrones dizisinin final yapmasından sonra bile asla unutulmayacak karakterleri…