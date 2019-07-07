Gamze Karaman Keçeli'den duygusal paylaşım

2017 yıl hayatını iş insanı Nedim Keçeli ile birleştiren sunucu ve oyuncu Gamze Karaman Keçeli geçtiğimiz yıl oğlunu kucağına almıştı.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Gamze Karaman Keçeli oğlu Yaman'ın doğum gününü için duygusal bir yazı kaleme aldı.

Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

"Nereden bilebilirdim ki, anne olmanın hayattaki tüm duyguların çok çok üzerinde olduğunu... Geçtiğimiz yıl tam da bu saatlerde o minik ellerini tutana kadar. Ne çabuk geçti 1 yıl! Yaman '1' yaşında... İyi ki doğdun oğlum; Seni çok seviyorum çok..."



