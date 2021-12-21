Gamze Özçelik, Afrika ülkesi Nijer'de bebeklerin yardımına koştu

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik oyunculuğu bıraktıktan sonra kendisini yardımlara adamıştı.

39 yaşındaki Özçelik kurucusu ve başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle çok sayıda ülkede yardım faaliyeti gerçekleştiriyor.

AFRİKA ÜLKELERİNDE YARDIM FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

5 yıldır bayramlarda Afrika'da olan ve kurban bağışını organize eden Özçelik, Sudan, Somali, Tanzanya, Togo gibi 8 farklı Afrika ülkesinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmuştu.

Özçelik'in başkanı olduğu Umuda Koşanlar Derneği'nin gönüllüleri de geçtiğimiz günlerde Afganistan'da da yardım dağıtmıştı.

NİJER'DE BEBEKLERİN YARDIMINA KOŞTU

Gamze Özçelik son olarak Afrika ülkesi Nijer'e giderek, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ile ortak çalışma yaptı.

Nijer'de yeni doğan çocukların ihtiyaçları için bulunan Özçelik, hastanede çekilen fotoğrafları da Instagram hesabından "Yeni doğanlar ilk önce bana" notuyla paylaştı.



