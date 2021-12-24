Gamze Özçelik bebekle fotoğraf paylaşınca oğlu merak edildi! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

Gamze Özçelik, Nijer'den yaptığı paylaşımda "Yeni doğanlar ilk önce bana" demişti. Yaptığı yardımlarla öne çıkan ünlü isim bu paylaşımdan sonra dikkat çekti.

Herkes Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu da merak etti. Gamze Özçelik daha önce açıklamasında oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" demişti.

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş şimdilerde 11 yaşında. Anne Özçelik oğlunu pek paylaşmasa da baba Pektaş zaman zaman oğluyla paylaşımlar yapıyor.

UĞUR PEKTAŞ'A YASAK GETİRMİŞTİ

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş boşandıktan sonra çocuk konusunda sorun yaşamıştı. Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın, oğulları Murathan ile görüşmesini yasaklamıştı.



