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Gamze Özçelik bebekle fotoğraf paylaşınca oğlu merak edildi! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

24.12.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gamze Özçelik geçtiğimiz gün yeni doğmuş bir bebekle fotoğraf paylaşınca herkes oğlunu merak etti. Gamze Özçelik "Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlunu gözlerden uzak büyütüyor. İşte Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş...

Gamze Özçelik bebekle fotoğraf paylaşınca oğlu merak edildi! İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu

Gamze Özçelik, Nijer'den yaptığı paylaşımda "Yeni doğanlar ilk önce bana" demişti. Yaptığı yardımlarla öne çıkan ünlü isim bu paylaşımdan sonra dikkat çekti.

Herkes Gamze Özçelik'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu da merak etti. Gamze Özçelik daha önce açıklamasında oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" demişti.

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Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş şimdilerde 11 yaşında. Anne Özçelik oğlunu pek paylaşmasa da baba Pektaş zaman zaman oğluyla paylaşımlar yapıyor.

Gamze Özçelik, Afrika ülkesi Nijer'de bebeklerin yardımına koştuGamze Özçelik, Afrika ülkesi Nijer'de bebeklerin yardımına koştu

UĞUR PEKTAŞ'A YASAK GETİRMİŞTİ

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş boşandıktan sonra çocuk konusunda sorun yaşamıştı. Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın, oğulları Murathan ile görüşmesini yasaklamıştı.

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