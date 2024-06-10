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Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.06.2024 11:21
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Arka Sokaklar'ın Zeynep Komiser'i olarak hafızalara kazınan eski oyuncu Gamze Özçelik Reshad Strik ile sürpriz nikahıyla gündemde. Nikah paylaşımlarında gözler Gamze Özçelik'in oğlunu aradı. Gamze Özçelik ile eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş'ın pozlarını babası paylaşmıştı.

Gamze Özçelik evlendi akla Uğur Pektaş'tan olan oğlu geldi! Gözler onu aradı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen Gamze Özçelik evlilik haberiyle gündeme geldi.

Gamze Özçelik'in ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile sürpriz nikahı konuşulmaya devam ediyor.

Nikahında tercih ettiği gelinlikle hayran bırakan Gamze Özçelik'in nikahından yaptığı paylaşımlarda gözler oğlunu aradı. Murathan Pektaş'ın annesinin düğününde olup olmadığı bilinmiyor.

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeynep Komiser karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Gamze Özçelik'ın Uğur Pektaş'tan olan oğlu merak konusu oldu.

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş oğullarını gözlerden uzak büyütüyor. 12 yaşında olan Pektaş'ın pozlarını babası zaman zaman paylaşıyor.

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Gamze Özçelik
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