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Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 18.02.2019 21:09 | Son Güncelleme

Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Köy hayatını seçti' yorumunu yaptı. G

Gamze Özçelik köy hayatını seçti!

Geçtiğimiz aylarda tesettüre giren ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, köy evinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

"KÖY HAYATINI SEÇTİ"
Gamze Özçelik, fotoğrafına, "Köy hayatını seçti" notunu ekledi. Gamze Özçelik'in paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.

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Özçelik'in bir takipçisi, "Gamze hanım sizde birçok ünlü gibi tası tarağı toplayıp köye mi yerleştiniz?" yorumunu yaptı.

11 FARKLI KÖYDE 11 SU KUYUSU AÇTIRMIŞTI
Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından 11 su kuyusunu ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunduklarını, takipçileriyle paylaşmıştı.

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Özçelik, "Desteklerinizle 11 farklı köyde 11 su kuyusu açtık. Açılışlar sırasında kurban kesimleri ve meyve fidanları dikimlerinin yanı sıra yüzlerce oyuncak, kıyafet, Türk bayraklı tişört ve ülkemizde yazılıp askıya bırakılan mektupların dağıtımlarını gerçekleştirdik. Ulaştırdığımız zekat yardımlarınızla birlikte, 1000 adet Kuran-ı Kerim dağıtımı da gerçekleştirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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