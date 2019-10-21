Gamze Özçelik Suriye'de! Mağdurların yanına koştu

Savaş mağduru ve yoksulların yardımına koşan ünlü oyuncu, önceki gün Hatay – Reyhanlı’daki ve Suriye İdlib'teki çocukların yüzünü güldürdü.
Bölgedeki durumu Instagram hesabından paylaşan Gamze Özelik, büyük takdir topladı.
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