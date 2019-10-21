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Gamze Özçelik Suriye'de! Mağdurların yanına koştu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Umuda Koşanlar derneğinin başkanlığını üstlenen oyuncu Gamze Özçelik, Afrika ülkelerindeki yardım faaliyetlerinin ardında yurtiçi çalışmalarına da start verdi.

Savaş mağduru ve yoksulların yardımına koşan ünlü oyuncu, önceki gün Hatay – Reyhanlı’daki ve Suriye İdlib'teki çocukların yüzünü güldürdü.

Bölgedeki durumu Instagram hesabından paylaşan Gamze Özelik, büyük takdir topladı.

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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik Afrika rehyanlı

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TEBRİK EDERİM .TESETTÜRÜN VE İYİLİKLERİN DAİM OLUR İNŞALLAH
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