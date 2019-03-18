Gamze Özçelik’ten Yeni Zelanda’daki katliama sert tepki!

Gamze Özçelik, herkesi yasa boğan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik'in mesajı birçok takipçi tarafından desteklendi.

Gamze Özçelik, "Yer, gök İslam iken, dağ, taş, alem gece gündüz Allah'ı zikreder, yaradılmış her şeyin sahibi 'O' iken, siz bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız? Şüphesiz; "La Galibe İllAllah" Allah'tan başka galip yoktur... " ifadeleri kullandı.



