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Gamze Özçelik’ten Yeni Zelanda’daki katliama sert tepki!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 18.03.2019 01:48 | Son Güncelleme

Kurucu oluğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Afrika'da yardım çalışmalarında bulunan Gamze Özçelik, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen kanlı saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Gamze Özçelik’ten Yeni Zelanda’daki katliama sert tepki!

Gamze Özçelik, herkesi yasa boğan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gamze Özçelik'in mesajı birçok takipçi tarafından desteklendi.

gamzee

Gamze Özçelik, "Yer, gök İslam iken, dağ, taş, alem gece gündüz Allah'ı zikreder, yaradılmış her şeyin sahibi 'O' iken, siz bu nuru söndürebileceğinizi mi sandınız? Şüphesiz; "La Galibe İllAllah" Allah'tan başka galip yoktur... " ifadeleri kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gamze özçelik Yeni Zelanda

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