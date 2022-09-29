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Gangsta’s Paradise şarkısıyla tutulmuştu! Ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu: O ihtimal üzerinde duruluyor

29.09.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gangsta’s Paradise adlı şarkısıyla müzik dünyasına damgasını vuran ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti. Coolio'nun ani kalp durmasından kuşkulandığı belirtildi.

Gangsta’s Paradise şarkısıyla tutulmuştu! Ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu: O ihtimal üzerinde duruluyor

Coolio'nun menajeri Jarez Posey, gerçek adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio'nun Los Angeles'ta bir arkadaşının banyosunda ölü bulunduğunu duyurdu.

Coolio'nun ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada, olay yerindeki acil yardım ekiplerinin ani kalp durmasından şüphelendiğini belirtti.

Posey, olay mahallinde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı bilgisini paylaştı.

Gangsta’s Paradise şarkısıyla Grammy ödülü kazanan Coolio'nun bu eseri Michelle Pfeffier’ın oynadığı Dangerous Minds filminin de müzikleri arasında yer alıyordu.

Spotify’da bir milyardan fazla dinlenen Gangsta’s Paradise, sosyal medya platformlarındaki müzik listelerinde de başı çekiyordu.

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