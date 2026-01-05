Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor!

İngiltere’de ömür boyu hapis cezası alan Arnavut asıllı mahkum Eugert Merizaj’ın, cezaevinde yasak olmasına rağmen TikTok üzerinden canlı yayın açmaya devam etmesi büyük tepki çekti.
Hâlâ HMP Manchester (Strangeways) Cezaevi’nde bulunan Merizaj’ın 2023’ten bu yana telefon kullanarak yayın yaptığı, gardiyanların ise bunu engelleyemediği belirtildi.
Son yayınında günlerce hücreden çıkarılmadığını söyleyen Merizaj, İngiliz hapishane sisteminden şikâyet ederken, Arnavutluk’a transfer edilmek istediğini ve asıl sebebin ailesini görmek olduğunu dile getirdi.
Sosyal medya paylaşımlarında oyun oynayıp bağış topladığı, lüks spor ayakkabılarla poz verdiği ve hücresindeki televizyon, oyun konsolu gibi eşyalar dikkat çekti.
