Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor!

İngiltere’de ömür boyu hapis cezası alan Arnavut çete üyesi Eugert Merizaj’ın, cezaevinde cep telefonu kullanarak TikTok’ta canlı yayın açması infial yarattı. Yasaklara rağmen yayın yapan mahkumun gardiyanlarca durdurulamadı.

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor!
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de ömür boyu hapis cezası alan Arnavut asıllı mahkum Eugert Merizaj’ın, cezaevinde yasak olmasına rağmen TikTok üzerinden canlı yayın açmaya devam etmesi büyük tepki çekti.

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor! 1

Hâlâ HMP Manchester (Strangeways) Cezaevi’nde bulunan Merizaj’ın 2023’ten bu yana telefon kullanarak yayın yaptığı, gardiyanların ise bunu engelleyemediği belirtildi.

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor! 2

LÜKS SPOR AYAKKABILARI DİKKAT ÇEKTİ

Son yayınında günlerce hücreden çıkarılmadığını söyleyen Merizaj, İngiliz hapishane sisteminden şikâyet ederken, Arnavutluk’a transfer edilmek istediğini ve asıl sebebin ailesini görmek olduğunu dile getirdi.

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor! 3

Sosyal medya paylaşımlarında oyun oynayıp bağış topladığı, lüks spor ayakkabılarla poz verdiği ve hücresindeki televizyon, oyun konsolu gibi eşyalar dikkat çekti.

Gardiyanlar bile engel olamıyor: Cezaevinde canlı yayın açıp bağış topluyor! 4

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkatYağın karanlık yüzü: Aşırı kızartma tüketimine dikkat
10 bin konut, lüks oteller, hastane... Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor10 bin konut, lüks oteller, hastane... Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cezaevi tiktok Gardiyan İngiltere hapis Canlı yayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin mesajlaşmaları ortaya çıktı!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.