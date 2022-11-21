Gareth Southgate'den 6-2'lik galibiyet sonrası ilginç açıklama!

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası konuştu.

"MUTLU OLMALIYIZ" DEDİ AMA...

İngiliz teknik adam, "Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı mutlu olmalıyız." dedi.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

"Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk" diyen Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.