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Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın Garip filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 20:14 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Garip bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Memduh Ün'ün yönetmenliğini yaptığı Garip filmi 1986 yılında çekildi Büyük usta Kemal Sunal'ın yer aldığı Garip filmi halen ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Garip filminin oyuncuları kimdir? Garip filminin konusu ne?

Garip filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın Garip filmi ne zaman çekildi?

Kemal Sunal, Nilgün Saraylı, Ece Alton, Sevil Üstekin gibi isimlerin başrolde yer aldığı filmde, Reha Yurdakul, Tuncer Sevi ve Aslan Altın gibi isimler de boy gösterdi.

GARİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür.

Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralı filmindekilerin aynısıdır.

GARİP OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul

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