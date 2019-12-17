Mynet Trend

Garip sesler komşuların kabusu oldu! Apartmandakiler gece-gündüz ayakta

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Elazığ'da psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen bir kadının çıkardığı sesler, apartman sakinlerini uykusuz bıraktı. Çare bulamayan ev sakinleri, en sonunda savcılığa başvurdu.

Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2'inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa çevirdi.

Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKUYOR'

Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu" dedi.

Sadece kendilerinin değil mahalle sakinlerinin de sıkıntı yaşadığına değinen Atagün, "Yasal prosedürlerin hepsini uyguladık fakat bir sonuç alamadık.

Çocuklarımız gece yataklarında yatamıyor, yanımıza gelip yatmak zorunda kalıyorlar. Uyarmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Mülk sahibi kendisi olduğu için kanuni süreç de çok zor oluyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'24 SAAT AYAKTA! NE UYUYOR NE UYUTUYOR'

Kadının kendilerini çok rahatsız ettiğini belirten Süleyman Özer, “Bizlere kapıyı açmıyor. Küfürler ve hakaretler ediyor. 24 saat ayakta ne uyuyor ne de uyutuyor. Torunlarımız bile apartmana giremez oldu” diye konuştu.

Üst katta oturduğunu ve çok rahatsız olduğuna ifade eden Gökhan Ekmen ise, “Geceleri uykusuz kalıyoruz.

Bütün komşularımız bu durumdan çok rahatsız. Tek başına kalıyor biz de bir şey yapamıyoruz. Sahip çıkan yok mal sahibi de kendi olduğu için bir şey de yapılamıyor” diyerek yaşadıkları durumu özetledi.

(İHA)

Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...Kebapçıda korkunç anlar! Çocuğunun gözü önünde...
Yürek yakan olay! Peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkıldıYürek yakan olay! Peş peşe gelen ölüm haberleriyle yıkıldı
İlk sipariş alındı! İşte TSK'nın yeni silahıİlk sipariş alındı! İşte TSK'nın yeni silahı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ apartman uyku komşu

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şikayet edeceğinize el birliğiyle toplanıp kadın için tedavi arayışına girseniz daha iyi değil mi? tek başına yaşıyor ve eşini kaybetmiş
Kiracı olsaydı işi kolaydı değilmi
türkiyede kimin piskolojisi iyiki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Dilovası'nda kimyasal atıklarını dereye boşaltanlara para cezası!

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! Ceza yağdı

Ankara'da polis memuru dehşet saçtı!

Polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adana'da şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Whatsapp'tan takip edip kaza yaptırmış

Şeytanın bile aklına gelmez! 'Düğünümüz var' deyince...

Dans ederek temizlik yapan çöpçü sosyal medyada fenomen oldu! 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Bereyle gelince yürümekte zorlandı

Zor anlar! Böyle gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.