Garip sesler komşuların kabusu oldu! Apartmandakiler gece-gündüz ayakta

Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'taki 4 katlı apartman sakinleri, komşu sıkıntısı yaşıyor. Apartmanın 2'inci katındaki dairede şu anda yalnız ikamet eden, eşi 10 yıl önce vefat eden ve 1 çocuğu şehir dışında bulunan kadının gündüz ve gece çıkardığı sesler, komşularını rahatsız ederek günlerini kabusa çevirdi.

Apartman sakinleri bir araya gelerek çözüm bulunması için savcılığa başvurdu. Kadının evin sahibi olması nedeniyle şu ana kadar bir sonuç alamayan apartman sakinleri, çocuklarının korktuğunu ve çok zor durumda kaldıklarını aktardı. Kadının aynı evde yaklaşık 15 yıldır kaldığı ancak son 3 aydır rahatsızlığının artması nedeniyle sürekli farklı sesler çıkartmaya başladığı belirtildi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKUYOR'

Kadının 4 katlı binanın 2. katında oturduğunu belirten alt komşusu Mustafa Atagün, “Burada herkese rahatsızlık veriyor. Tehditler savuruyor. Geceleri bağırıyor çok farklı sesler çıkarıyor. Sabahlara kadar yerlere ve duvarlara vuruyor. Çocuklarımız var. Onlar daha çok küçük korkuyorlar. Çocuklarımızın psikolojileri bozuldu" dedi.