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Garry Rodrigues Al Ittihad'daki ilk maçında kırmızı kart gördü!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

Garry Rodrigues, Al Ittihad'daki ilk maçında büyük bir şok yaşadı. Galatasaray'dan Al Ittihad'a giden Garry Rodrigues, takımı ile ilk maçında oynamadan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues ilk maçında kötü bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılıların 10,25 milyon dolara gönderdiği yıldız oyuncu, Kral Kupasında Al-Washm ile oynadıkları karşılaşmada kenarda ısınırken yaptığı itirazlar nedeniyle kırmızı kart gördü.

Oyuncu değişikliği sırasında yardımcı hakem ile tartışan Rodrigues, uyarılara kulak asmayınca üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rodrigues, kırmızı kartın ardından uzun süre itirazlarını sürdürdü ve sonrasında sahayı terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Garry Rodrigues Al Ittihad

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