Garry Rodrigues'ten flaş açıklamalar! Derbi, transfer, şampiyonluk, Onyekuru, geri dönüş...

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Rodrigues, Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği ve Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
RODRİGUES'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"Burada kendimi iyi hissediyorum, Galatasaray kalbimde özel bir yere sahip.Çok mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Ailem de mutlu. Çok çalışıyoruz. Galatasaray kalbimde özel bir yere sahip. Galatasaray’ı çok seviyorum ama burada mutluyum ve buradaki işime konsantre olmuş durumdayım."
GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?
"Bir gün Galatasaray’a dönebilirim evet. Bir gün olabilir, neden olmasın. Türkiye’de bana karşı bir ilgi ve sevgi olduğunu biliyorum. Bir gün Galatasaray’a dönebilirim. Ne zaman olur bilemem. Şu anda kendi takımıma konsantre olmuş durumdayım."
"GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE KAZANMA ZAMANI GELDİ"
"Bence Galatasaray bu kez daha fazla kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Başakşehir ile mücadelesi devam etmesi için kazanmak zorunda. Bu haftaki derbide Galatasaray’ın kazanabileceğini düşünüyorum. Şampiyonluk yarışını da düşünecek olursak kazanamama durumu ortadan kalkacaktır. Ben zamanının geldiğini düşünüyorum."
"SEZONUN İLK YARISINDAKİ MAÇTA KAZANMAYI HAK ETMİŞTİK"
"İlk maçta ben de oynadım. Bence o maçta biz kazanmayı hak ettik. Daha fazla gol atabileceğimiz olmamıza rağmen kazanamadık. Gol atamazsanız gol yersiniz. Ama kazanmayı hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum."
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE ANAHTAR OYUNCU KİM OLUR?
"Anahtar oyuncu kim olabilir sorusuna yanıt vermek zor. Bir dünya derbisi. Galatasaray kazanmak zorunda. Derbide her şey olabilir. Bütün olasılıklar söz konusu. Derbilerin atmosferi başkadır."
Garry Rodrigues'ten Onyekuru yorumu:
"İyi bir sezon geçiriyor. Onyekuru genç bir oyuncu. Goller atıyor. İngiltere’de bir tecrübesi var. İyi bir sezon geçiriyor. İyi oynadığını düşünüyorum. Bence Galatasaray’da iyi oynuyor ve gelişime açık bir futbolcu."
ŞAMPİYONLUĞUN ANAHTARI DERBİ
"Arada puan farkı var evet. Galatasaray ligi şampiyon bitirmek istiyor. Başakşehir’in zorlu maçları var. Bence Galatasaray bütün maçları kazanabilir. Derbiyi kazanırsa şampiyon olacaktır. Başakşehir’in de zor maçları var. Derbide Galatasaray’ı zor bir maç bekliyor. Başakşehir için de Beşiktaş maçı hiç kolay olmayacaktır."
NEWCASTLE KENDİSİYLE HALEN İLGİLENİYOR MU?
"Newcastle halen benimle ilgileniyor mu? Evet bir dönem olmuştu. Ama geride kaldı. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Şu anda takımıma konsantreyim."
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