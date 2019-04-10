Garry Rodrigues'ten flaş açıklamalar! Derbi, transfer, şampiyonluk, Onyekuru, geri dönüş...

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Rodrigues, Galatasaray’a dönüp dönmeyeceği ve Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

RODRİGUES'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Burada kendimi iyi hissediyorum, Galatasaray kalbimde özel bir yere sahip.Çok mutluyum. Burada kendimi iyi hissediyorum. Ailem de mutlu. Çok çalışıyoruz. Galatasaray kalbimde özel bir yere sahip. Galatasaray’ı çok seviyorum ama burada mutluyum ve buradaki işime konsantre olmuş durumdayım."

GALATASARAY'A DÖNECEK Mİ?

"Bir gün Galatasaray’a dönebilirim evet. Bir gün olabilir, neden olmasın. Türkiye’de bana karşı bir ilgi ve sevgi olduğunu biliyorum. Bir gün Galatasaray’a dönebilirim. Ne zaman olur bilemem. Şu anda kendi takımıma konsantre olmuş durumdayım."

"GALATASARAY'IN KADIKÖY'DE KAZANMA ZAMANI GELDİ"

"Bence Galatasaray bu kez daha fazla kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Başakşehir ile mücadelesi devam etmesi için kazanmak zorunda. Bu haftaki derbide Galatasaray’ın kazanabileceğini düşünüyorum. Şampiyonluk yarışını da düşünecek olursak kazanamama durumu ortadan kalkacaktır. Ben zamanının geldiğini düşünüyorum."