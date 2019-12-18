Mynet Trend

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

orkun.inanc orkun.inanc
YAŞAM  | Son Güncelleme

Adapazarı’nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17),masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.’ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 8 Aralık günü Adapazarı Çark Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi. İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.’ya saldırdı.

İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.’ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.’ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.’ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu 'Seni yaramaz senii!' Atmacadan böyle hesap sordu
Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!
Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!Hastane acili dolup taştı! Tam 18 öğrenci birden!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Garson

En Çok Okunan Trend Haberler

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Turuncu kodlu uyarı geldi! Yoğun olacak

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 34 yorum
Garson çocuklar galiba bebek masasının oraya konmasından rahatsız olmuşlar ve bilerek yapmışlar. Müşteriler biraz sert çıkmış Allahtan bebeğe bişey olmamış
Kızım küçükken restorantlara gidemez olmuştuk sürekli garsonlar tepeliyordu
bırakın hemen bırakım da başkalarına saldırıp canını iyice yaksınlar ☺️????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de köylü kadınlar arkadaşlarına destek için saçlarını kazıttı

Köylü kadınlar şaşırttı! Hepsi saçlarını kazıttı

Çiftlik evinde korkutan yangın! Tavuklar son anda kurtarıldı

Gece yarısı endişe dolu anlar! Son anda kuratıldılar

Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'yi yasa boğan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Samsun'dan kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Alkollü şahıstan kaçan çocuk metrelerce yükseklikten yere çakıldı!

Alkollü şahıstan kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü!

Bebek sandalyesine çarptı diye öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.