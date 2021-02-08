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"Gastro Rize”de yemek kültürü masaya yatırıldı

08.02.2021 22:03 | Son Güncelleme:
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Rize’nin tarihi yanında yemek kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek festival öncesi Rize Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Gastro Rize” adlı bir konferans düzenlendi.Rize’nin bilinen damak tatlarının yanı sıra bilinmeyen yemek çeşitlerinin de tanıtılacağı Tanıtım Festivali öncesi düzenlenen konferansa Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Rize Belediyesi Meclis üyeleri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamenmetoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, turizm dernekleri ve diğer paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.Vali Çeber yaptığı konuşmada, “Bir şehirde gastronomi bölümünü ihmal ederseniz o şehirde turizm anlamında en önemli ayaklardan birisini boş bırakmış olursunuz.

Rize’nin tarihi yanında yemek kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenecek festival öncesi Rize Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Gastro Rize” adlı bir konferans düzenlendi.
Rize’nin bilinen damak tatlarının yanı sıra bilinmeyen yemek çeşitlerinin de tanıtılacağı Tanıtım Festivali öncesi düzenlenen konferansa Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Rize Belediyesi Meclis üyeleri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamenmetoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, turizm dernekleri ve diğer paydaş kuruluşların temsilcileri katıldı.
Vali Çeber yaptığı konuşmada, “Bir şehirde gastronomi bölümünü ihmal ederseniz o şehirde turizm anlamında en önemli ayaklardan birisini boş bırakmış olursunuz. İnsanlar bir şehre gitmeden önce o yörede ne yiyebilirim gibi araştırmalar yapıyor. Bu yüzden gastronomi anlamında üzerimize düşenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olalım. Düzenlenen bu toplantıyla atılan bu ilk adımın şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise, “Rize Belediyesi olarak gastronomi anlamında bölgemize ve ilimize neleri kazandırabiliriz ve ne tür bir farkındalık oluşturabiliriz anlamında çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yörenizde coğrafi anlamda ve kültürel anlamda birçok değer var fakat siz bunu sunamıyorsanız, insanlara anlatamıyorsanız, pazara çıkartamıyorsanız, yere saçılan parayı eğilip almasını beceremiyorsunuz demektir. Yılların getirmiş olduğu birikimle bir mutfağımız var ancak yemek kültürümüzü bir sanata çevirerek dışarıya sunabilirsek işte o zaman bölge turizm ve yatırım açısından çok cazip bir yer haline gelecektir. Gelen misafirler nerede yemek yerse yemeğimizi beğeniyor, nerede kalıyorsa orayı beğeniyor fakat bunlara biraz daha düzeltmeler yaparak geliştirmemiz, sanat içerisine olması lazım diye düşünüyorum. Var olan değerlerimizi sunabilmek adına bu toplantımızla bugün bir adım atmış olduk. Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
İlerleyen süreçte gastronomi turu düzenlenmesi de planlanıyor. Karadeniz’in doğası ve eşsiz lezzetleriyle öne çıkan şehri Rize’nin yurt içinde ve dışında bir gastronomi destinasyonu olarak tanıtılmasının sağlanması, saklı kalmış lokal ürünlerin ve mutfak ustalarının gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca kentin tatlarının otel, kafe ve restoranların menülerine girmesi de hedefleniyor.

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İkindi
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