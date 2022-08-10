Gaye eş anlamlısı nedir? Gayenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kişisel hedefler, amaçlar söz konusu olduğunda gaye kelimesi kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanımda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Arapça olan gaye kelimesinden dilimize yerleşmiştir. İsim türündedir.
Cümle içinde kullanırken amaç, hedef, sonuç, maksat kelimeleri de sıklıkla gaye yerine kullanılır. Kişiler, yakın ya da uzak gelecekleri için planladıkları her türlü şeyden bahsederken gaye kelimesini ve onun yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeleri kullanmayı tercih ederler.
Türk Dil Kurumu gaye kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım doğrultusunda verilen örnek cümle şu şekildedir:
Maksat, amaç, hedef, sonuç, yol, yolculuk, meram, istek, maksat, defa, uğur, yöntem gibi kelimeler gaye eş anlamlısı kelimeler olarak onun yerine cümle içinde kullanılabilir.
Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede kelimenin hangi amaçla o cümlede yer aldığı anlaşılır. Yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeyi doğru tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır.
Gayenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: