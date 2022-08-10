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Gaye eş anlamlısı nedir? Gayenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

09.08.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelime farklı dillerden türeyip dilimize yerleşmiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu sebeple kelimelerin eş anlamlıları da çeşitlilik gösterir. Gaye de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Maksat, amaç gibi eş anlamlı kelimeleri vardır. Gaye kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gaye eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Gaye eş anlamlısı nedir? Gayenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kişisel hedefler, amaçlar söz konusu olduğunda gaye kelimesi kullanılır. Halk arasındaki günlük kullanımda sıkça karşılaşılan bir kelimedir. Arapça olan gaye kelimesinden dilimize yerleşmiştir. İsim türündedir.

Cümle içinde kullanırken amaç, hedef, sonuç, maksat kelimeleri de sıklıkla gaye yerine kullanılır. Kişiler, yakın ya da uzak gelecekleri için planladıkları her türlü şeyden bahsederken gaye kelimesini ve onun yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeleri kullanmayı tercih ederler.

Gaye kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gaye kelimesi için isim türünde tek bir tanım yapmıştır. Bu tanım ve bu tanım doğrultusunda verilen örnek cümle şu şekildedir:

  • Elde edilmesi gereken, ulaşılmak istenen şey, amaç, maksat.
    Örnek cümle:
    "İnsanoğlunun gayesi ölmek değil, yaşamak ve galebe çalmaktır. (Mehmet Kaplan)"

Gaye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Maksat, amaç, hedef, sonuç, yol, yolculuk, meram, istek, maksat, defa, uğur, yöntem gibi kelimeler gaye eş anlamlısı kelimeler olarak onun yerine cümle içinde kullanılabilir.

Gayenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Bir kelimenin anlamını pekiştirmenin en iyi yöntemi o kelimeyi cümle içinde kullanmaktır. Bu sayede kelimenin hangi amaçla o cümlede yer aldığı anlaşılır. Yerine kullanılacak eş anlamlı kelimeyi doğru tespit edebilmek için cümlenin bütününe bakılmalıdır.

Gayenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Benim bu hayatta senin yüzünü güldürmek dışında bir gayem yok ki!
  • "Para? O bir gaye değil fakat harcamayı sevdiğim bir şey! (Halide Edip Adıvar)
  • Ancak hedeflerin doğrultusunda, seçtiğin yoldan sapmadan ilerlersen başarılı bir insan olabilirsin.
  • Para senin için ulaşılması gereken bir amaç değil ulaşmak istediklerin için gerektiği kadar olması gereken bir araç olmalı!


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