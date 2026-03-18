Gayrimenkul piyasası resmen çöktü! İnfluencerın lüks villası elinde patladı

İngiliz influencer Sam Gowland, Dubai’de 89 milyon TL'lik lüks villaya yaptığı yatırımın karşılığını alamadı. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası piyasada satış krizi patlak verirken, Gowland güvenliği için şehri terk edip Tayland’a gitti. Dubai'de emlak piyasası durma noktasına geldi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İngiliz influencer ve girişimci Sam Gowland, Dubai’de yatırım yaptığı lüks villasını satamaz hâle geldi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası başlayan karşılık operasyonları, şehrin gayrimenkul piyasasını çökertti ve satışlar durma noktasına geldi.

YATIRIMININ KARŞILIĞINI ALAMADI

Gowland, yaklaşık 1,5 milyon sterline (yaklaşık 89 milyon TL) satın aldığı villayı dört ay boyunca baştan aşağı yenileyip, satışa çıkarmıştı. Ancak savaşın gölgesinde alıcılar ortadan kayboldu. Dubai’de işlem hacmi %51 düşerken, DFM Gayrimenkul Endeksi %30 gerileyerek yatırımcı güveninde büyük kayıp yarattı.

SAVAŞTAN TAYLAND'A KAÇTI

Villayı satın alırken “Yıllardır kurduğum hedeflerim ve hayallerim gerçeğe dönüşüyor” diyerek projesine heyecanla başlamıştı. Ancak savaş, planlarını alt üst etti ve villa “satılamaz” hâle geldi. Gowland da güvenliği için şehri terk edip Tayland’a gitti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da sular altında peygamber türbesi izleri!Diyarbakır'da sular altında peygamber türbesi izleri!
En riskli kan grubu ortaya çıktı! Kalp krizi ihtimali daha yüksekEn riskli kan grubu ortaya çıktı! Kalp krizi ihtimali daha yüksek

En Çok Okunan Trend Haberler
İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

