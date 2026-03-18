Gayrimenkul piyasası resmen çöktü! İnfluencerın lüks villası elinde patladı

İngiliz influencer ve girişimci Sam Gowland, Dubai’de yatırım yaptığı lüks villasını satamaz hâle geldi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası başlayan karşılık operasyonları, şehrin gayrimenkul piyasasını çökertti ve satışlar durma noktasına geldi.

YATIRIMININ KARŞILIĞINI ALAMADI

Gowland, yaklaşık 1,5 milyon sterline (yaklaşık 89 milyon TL) satın aldığı villayı dört ay boyunca baştan aşağı yenileyip, satışa çıkarmıştı. Ancak savaşın gölgesinde alıcılar ortadan kayboldu. Dubai’de işlem hacmi %51 düşerken, DFM Gayrimenkul Endeksi %30 gerileyerek yatırımcı güveninde büyük kayıp yarattı.

SAVAŞTAN TAYLAND'A KAÇTI

Villayı satın alırken “Yıllardır kurduğum hedeflerim ve hayallerim gerçeğe dönüşüyor” diyerek projesine heyecanla başlamıştı. Ancak savaş, planlarını alt üst etti ve villa “satılamaz” hâle geldi. Gowland da güvenliği için şehri terk edip Tayland’a gitti.