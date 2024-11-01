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  4. Gayrimenkul yatırımlarıyla gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 15 saniyede servet kazanıyor... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı

Gayrimenkul yatırımlarıyla gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 15 saniyede servet kazanıyor... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.11.2024 11:09
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti son dönemde dizilerden ve reklamlardan aldıkları paralar ile gündemdeydi. Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çift bu yaz Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti. Ünlü çiftin sosyal medya üzerinden sağladıkları kazanç ortaya çıktı.

Gayrimenkul yatırımlarıyla gündemdeydi! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti 15 saniyede servet kazanıyor... Sosyal medya kazançları dudak uçuklattı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu çift ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında, ikinci çocukları Kerem'i ise 2023 yılında kucaklarına aldı. Şimdilerde mutlu aile pozları ile adlarından sıkça söz ettiren ünlü çift kazançlarıyla da çok konuşuluyor.

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GAYRİMENKULE YATIRIM YAPIYORLAR

Ünlü çift birlikte kamera karşısına geçtikleri reklam filmlerinden ve dizilerden bölüm başı kazançları ile sık sık gündem oluyor. Kazançlarını gayrimenkule yatırdıkları bilinen ünlü çift İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını almış ve
ilk eve 2 milyon 350 bin dolar ve ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

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Bu yaz ise yatırım için Bodrum'u seçen ünlü çift her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirdi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları da ortaya çıktı.

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KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenildi. Ünlü çiftin sosyal medya kazancı adeta dudak uçuklattı.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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