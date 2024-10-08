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  4. Evde lazer epilasyon deneyimi! Kullanıcıların favorisi Philips Lumea Advanced BRI924/00 indirimde

Evde lazer epilasyon deneyimi! Kullanıcıların favorisi Philips Lumea Advanced BRI924/00 indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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İstenmeyen tüylerden kurtulmak için neleri denediniz? Lazer epilasyon, uzun süredir pürüzsüz bir cilt arayanların tercih ettiği etkili bir yöntem. Evde kullanım için tasarlanan lazer epilasyon cihazları, salonlara gitmeye gerek kalmadan pratik bir çözüm sunuyor. Philips Lumea Advanced BRI924/00, lazer epilasyon aletleri arasında dikkat çeken bir model. Üstelik Prime Alışveriş Festivali kapsamında indirimde, işte detaylar...

Evde lazer epilasyon deneyimi! Kullanıcıların favorisi Philips Lumea Advanced BRI924/00 indirimde

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın etkili bir yolunu arıyor musunuz? Lazer epilasyon teknolojisi, günümüzde uzun süreli pürüzsüzlük sağlamak isteyenler için popüler bir çözüm haline geldi. Özellikle IPL teknolojisi, cildi nazikçe etkileyerek tüylerin yeniden çıkmasını engelliyor. Philips Lumea BRI924/00 IPL Tüy Alma Cihazı, entegre cilt tonu sensörü ve hassas bölgeler için özel başlıklarıyla yüz, vücut ve hassas alanlarda güvenle kullanılabiliyor. Üstelik düzenli kullanımla 3 uygulamada %85’e kadar tüy azalması sunuyor. Prime Alışveriş Festivali kapsamında bu cihazda özel bir indirim sizleri bekliyor. Kaçırmamak için acele edin.

Çok satanlarda birinci: Philips Lumea BRI924/00 IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea BRI92400 IPL Tüy Alma Cihazı

yüz, vücut ve hassas bölgeler için profesyonel bir epilasyon yapmaya imkan tanıyan Philips Lumea BRI924/00 IPL Tüy Alma Cihazı, entegre cilt tonu sensörü ile her cilt tipine güvenle uyum sağlarken, koyu tenli bölgelerde yanlış kullanımın önüne geçiyor. Her uygulamada cilde hafif ışık darbeleri göndererek tüylerin yeniden çıkmasını önlüyor. 3 kullanımda tüylerde %85’e kadar azalma sağlayan ürün, hassas bölgelerde güvenle kullanılabilmesi için özel yüz ve vücut başlıklarıyla donatılmış durumda. Cihazla birlikte gelen yüz temizleme cihazı hediyesi ise, bakım rutinine katkıda bulunuyor.Philips Lumea uygulaması, kişisel koçluk, ipuçları ve püf noktalarıyla kullanıcıya rehberlik ediyor. Konforunda dermatolojik olarak test edilmiş güvenli bir deneyim için Philips Lumea BRI925/OO model IPL tüy alma cihazını tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Açıkçası ürünü alırken beklentim çene bölgemdeki sakal demeye yakın tüylenmemi geçirmesiydi, ama kıllarım çok sert çıktığından ümitsizdim. işe yaradı. tabii döneme bağlı bir noktada hormonal olduğunu da düşünüyorum, ama hiçbir ilaç kullanmadan 3 hafta içerisinde %95 azalttı diyebilirim. gerisi de tek tük çıkan tüyler. yanında gelen yüz temizleme cihazı da cabası. Yüzümü o kadar yumuşattı ve derinlemesine temizledi ki, hem Lumea hem yüz temizleme cihazı 10/10. cihaz yorumuna devam edecek olursam, bacaklarımı yapmak uzun sürdüğünden ve diğer kullanıcı yorumlarından yola çıkarak şöyle kullanıyorum; başlığının çok fazla ısınmasını önlemek için ayak bileğimden diz kapağıma kadar olan kısmı yapıyorum ve 5 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum, ardından üst kısmı yapıyorum ve yine 5 dakika bekleyip diğer bacağa geçiyorum böylelikle hem çok ısınmamış oluyor hem de soğuması için çok beklememiş oluyorsunuz. Her eve lazım olan bir ürün olduğunu düşünüyorum."

  • "Eşim için aldım, çok başarılı bir ürün. Çok beğendik."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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