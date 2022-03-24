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Gayrimenkule yatırım yapan Burcu Esmersoy'dan vasiyet itirafı! "Tabii inançlıyız ama..."

24.03.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul zengini olan Burcu Esmersoy'un vasiyetini hazırladığı geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Anne ve babasına mal bırakmayan model Burcu Esmersoy vasiyeti konusunda net konuştu. Yatarım konusunda da gelenekselci olduğunu söyleyen Esmersoy kripto para gibi trendleri riskli buluyormuş.

Gayrimenkule yatırım yapan Burcu Esmersoy'dan vasiyet itirafı! "Tabii inançlıyız ama..."

Gayrimenkul zengini olduğu haberleriyle gündeme gelen Burcu Esmersoy, tüm dünyada trend haline gelen kripto paraya sıcak bakmadığını belirtti. Genellikle gayrimenkule yatırım yapan sunucu, bu konuda geleneksel yatırım tercihlerini kullandığını ve kripto para gibi yeni trendleri riskli bulduğunu anlattı.

Esmersoy, "Ben gelenekselciyim, galiba eskide kaldık. Aklım erse inanın belki olur ama hiç aklımın erdiği konular değil, giresim yok. Öyle bir vaktim yok. Açıp takip ediyorlar ya yükselince kesin sette olurum ve kaçırırım. Öyle bir risk alamam, annem babamcıyım. Yapanlar güzel yapıyorlarmış, memnun olanlar var" şeklinde konuştu.

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"VASİYETİMİN GİTMESİNİ İSTEDİĞİM KİŞİ KIZ KARDEŞİM"

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan ve anne-babasına mal bırakmayan Burcu Esmersoy, Milliyet'in haberine göre şunları söyledi:

"Vasiyetimin gitmesini istediğim biri tabii ki kız kardeşim. Onun dışında bağışlamak istediğim vakıflar var, bazı şeyleri de onlara bıraktım. Hiç erken değil, ne olacağımız belli değil. Buradan çıkacağımız bile şüpheli. Bu ölümle bağdaştırdığım bir durum değil, bu bir önlem. Tabii inançlıyız ama bazı şeyleri de kendimiz yönlendiriyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Kripto para
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