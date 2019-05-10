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Gaz ile freni karıştırdı 6 kadına çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Rusya’da gaz ile freni karıştıran bir adam 6 kadına çarparak, 4’ünün yaralanmasına neden oldu.

Olay, Rusya’nın İrkutsk şehrinde Mammon bölgesinde meydana geldi. Park halindeki aracında meydana gelen arızayı gidermek için, aracın motoruna bakan 40 yaşındaki sürücü bir süre sonra aracına binerek motoru çalıştırdı. Aracın geri geri gitmesiyle arkadaki araca çarpan sürücü, ardından panikle gaza basınca yolda bulunan 6 kadına çarptı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin hemen sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle yaralanan 4 kadın hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kadının ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan polis ise gözaltına alınan sürücünün gaz ve freni karıştırdığını söylediğini belirtti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya sürücü kaza

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