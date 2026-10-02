Gazeteci bir gecede kral oldu, saray birbirine girdi

Tooro Krallığı'nın 34 yaşındaki Kralı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, geçtiğimiz ay kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Henüz 3 yaşındayken tahta çıkan Oyo, yıllarca krallığın başında kaldı.

Kral Oyo'nun ardından tahta kimin geçeceği ise beklenenden çok daha büyük bir tartışmaya dönüştü. Kraliyet ailesine yakın isimlere göre Oyo'nun küçük bir oğlu bulunuyordu ve hayatını kaybetmeden önce hazırladığı vasiyetinde oğlunun kral olmasını istediği belirtiliyordu.

Ancak çocuğun kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Tahta yeni kralı seçen 21 kişilik Babiito klanı komitesi de söz konusu çocuğu tanımadı ve Kijanangoma'yı kral olarak belirledi.

Kral Oyo'nun annesi Kraliçe Best Kemigisa ise oğlunun vasiyetine uyulması gerektiğini savundu.

"İKİNCİ BİR KRAL İLAN EDİLDİ"

Kemigisa, Kijanangoma'nın seçilmesini sert sözlerle eleştirdi. Kraliçe, oğlunun vasiyeti kraliyet ailesine okunduktan sonra başka bir kralın ilan edilmesini "son derece acı verici" olarak nitelendirdi.

Oyo'nun oğlunun ABD'nin Teksas eyaletinde bulunduğunu söyleyen Kemigisa, çocuğun ülkesine dönmesinin yaşanan gerilim nedeniyle mümkün olmadığını belirtti.

Tooro Krallığı'nın Enformasyon Bakanı Charles Mwanguhya ise çocuğun şimdiye kadar kamuoyuna veya resmi makamlara sunulmadığını ve bu nedenle Oyo'nun geride bir oğul bırakmadığı yönünde giderek daha fazla kabul oluştuğunu söyledi.

4 KİLOMETRELİK GELENEKSEL YÜRÜYÜŞ YAPTI

Kijanangoma'nın tahta çıkışı da geleneksel törenlerle gerçekleştirildi. Gece yarısından itibaren başlayan ritüeller kapsamında yeni kral çeşitli seremonilere katıldı ve yaklaşık 4 kilometre yürüyerek Karuziika Kraliyet Sarayı'na ulaştı.

Taç giyme töreninin ardından krallığın kolay elde edilmediğini simgeleyen sembolik bir mücadele gerçekleştirildi. Daha sonra Kijanangoma'nın Babiito kraliyet klanı üyeleri tarafından kutsandığı belirtildi.

Kijanangoma'nın kral olmasıyla birlikte taht, Kral Oyo'nun bulunduğu soydan başka bir kola geçti.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Yeni kralın geçmişi ise tören kadar dikkat çekici. 1970 doğumlu Kijanangoma, yıllarca Uganda'da gazeteci ve televizyon sunucusu olarak çalıştı.

Makerere Üniversitesi'nde kitle iletişimi eğitimi alan Kijanangoma, 1999 yılında mezun oldu. Kariyeri boyunca hem Uganda'da hem de komşu Ruanda'da yayıncılık yaptı. Uganda Broadcasting Corporation'da da uzun yıllar görev aldı.

21 yılı aşkın gazetecilik kariyerinin ardından bu kez ekranın karşısına değil, kraliyet tahtına geçti.

Kijanangoma, kral olarak yaptığı ilk açıklamalardan birinde gazetecilik döneminde kurduğu bağlantıları Tooro halkının yararına kullanacağını söyledi.

"Bu unvanı bana kral olarak verdiler ama tek başıma çalışamam, sizinle birlikte çalışmalıyım" diyen yeni kral, birlik ve kalkınmaya odaklanacağını belirtti.

FUTBOLCU PRENS DE ADAYDI

Kijanangoma, taht için değerlendirilen tek isim değildi. Kraliyet ailesinden Prens George Desmond Kamurasi de adaylar arasında yer aldı.

İngiltere'nin amatör futbol kulüplerinden South East Dons'ta kaptan ve kaleci olarak forma giyen prensin, başka sorumlulukları bulunduğunu belirterek krallık teklifini kabul etmediği açıklandı.

"KRALİYET DAVULUYLA GELEN"

Kijanangoma'nın adı da kraliyet geçmişine dayanıyor. Babası, Kijanangoma'nın ilk taşıyıcısı olarak biliniyor ve Kral Rukidi III'ün tahta çıktığı yıl dünyaya gelmiş.

Kral Rukidi III'ün verdiği Kijanangoma isminin "kraliyet davuluyla gelen kişi" anlamına geldiği belirtiliyor.

Bugün ise nesiller önce verilen bu isim, sahibinin gerçekten kraliyet tahtına çıkmasıyla dikkat çekici bir anlam kazandı.

UGANDA'DAKİ KRALLARIN SİYASİ GÜCÜ YOK

Tooro, Uganda'nın resmi olarak tanınan dört tarihi krallığından biri. Ülkedeki kralların resmi siyasi yetkileri bulunmuyor ancak geleneksel ve kültürel açıdan önemli bir etkileri var.

Uganda'daki krallıklar 1967'de kaldırılmış, 1990'lı yılların başında Devlet Başkanı Yoweri Museveni yönetimi tarafından yeniden tanınmıştı.

Yeni kral Kijanangoma'nın tahta çıkış törenine Devlet Başkanı Museveni de katıldı. Museveni'nin oğlu ve ülkenin askeri lideri Muhoozi Kainerugaba da Kijanangoma'ya destek verdi.

Kijanangoma'nın annesi Assimwe Yusta Kijanangoma ise oğlunun yeni görevine hazır olduğuna inanıyor. Oğlunu geleneksel değerlerle yetiştirdiğini söyleyen anne, onun sakin ve iyi huylu biri olduğunu belirtiyor.

Artık yıllarca ekran karşısında haber sunan Kijanangoma için bambaşka bir dönem başladı. Gazetecilikten kraliyet tahtına uzanan hayatı, Uganda'da uzun süre konuşulacağa benziyor.