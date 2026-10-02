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iPhone'lara yeni özellik! Mesajda bir plan yapınca hemen devreye girecek

iOS 27 beta sürecinde sunulan ancak genel kullanıma açılmadan önce ertelenen “Öneriler” özelliği, iOS 27.2 betasında yeniden yer aldı. Özellik, konuşmanın içeriğine göre anımsatıcı, not veya takvim kaydı oluşturmayı kolaylaştıran düğmeler gösteriyor.

iPhone'lara yeni özellik! Mesajda bir plan yapınca hemen devreye girecek
Enes Çırtlık

Apple’ın Mesajlar uygulaması için geliştirdiği Öneriler özelliği, iOS 27.2 beta sürümünde geri döndü. Yaz boyunca iOS 27 betasında bulunan özellik, sonbahardaki genel sürüm öncesinde daha sonraki bir yazılım güncellemesine ertelenmişti.

Öneriler, ilgili mesajların altında küçük işlem düğmeleri olarak görünüyor. Kullanıcılar bu düğmeler aracılığıyla konuşmada geçen bir konuyla ilgili işlem başlatabiliyor.

MESAJDAN ANIMSATICIYA VEYA TAKVİME

Apple’ın açıklamasına göre özellik, konuşmanın bağlamına dayanarak tek dokunuşla kullanılabilecek öneriler sunuyor.

iPhone lara yeni özellik! Mesajda bir plan yapınca hemen devreye girecek 1

Örneğin bir kişi kullanıcıdan bir şey yapmasını istediğinde, bunu Anımsatıcılar’a veya Notlar’a ekleme seçeneği çıkabiliyor. Konuşmada bir etkinlikten söz edildiğinde de takvime ekleme önerisi gösterilebildiği aktarılıyor.

Birinin fotoğraf istemesi durumunda Mesajlar, uygun görselleri bulmaya da yardımcı olabiliyor. Bunun için fotoğraf arşivindeki anahtar kelimeler, konumlar ve kişilerden yararlanılıyor.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

Özellik şu anda iOS 27.2 betasında bulunuyor. Birkaç hafta içinde çıkması beklenen genel sürümde yer alıp almayacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

Kaynak: 9to5Mac

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Apple iPhone iOS özellikleri iOS 27
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