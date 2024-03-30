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  4. Gazeteci Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı! Ayrıca ilçe belediyelerindeki favori adaylarını da duyurdu

Gazeteci Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı! Ayrıca ilçe belediyelerindeki favori adaylarını da duyurdu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.03.2024 16:26
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı... Türkiye sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. Gazeteci Fatih Altaylı ise yazdığı köşe yazısında oyunu kime vereceğini açıkladı. Altaylı, ayrıca İstanbul’da ilçe belediyeleri arasında en favori adaylarını da açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı! Ayrıca ilçe belediyelerindeki favori adaylarını da duyurdu

Fatih Altaylı Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Altaylı, bu kez köşe yazısında yapılacak yerel seçimlerde oyunu mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

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ekrem imamoğlu

Altaylı, “Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük. O yüzden İstanbul’u da aynı kişiye ya da onun temsilcisine vermek istemem. Üstelik ülkenin diğer yarısının da, ülkede hak sahibi olması lazım, kendini tamamen dışlanmış görmemesi lazım. Bu yüzden oyum CHP adayına, İmamoğlu’na" ifadelerini kullandı.

fatih altaylı

"4 FAVORİ İSMİM VAR"

Fatih Altaylı, programında da konuk ettiği İstanbul ilçeleri için en favori 4 adayını da açıkladı. Altaylı, 4 favori adayı olarak şu isimleri saydı:

FATİH ALTAYLI

“1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu. İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat. Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş. Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan."

Yerel Seçim 2024


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