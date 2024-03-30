Gazeteci Fatih Altaylı oyunu kime vereceğini açıkladı! Ayrıca ilçe belediyelerindeki favori adaylarını da duyurdu

Fatih Altaylı Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Altaylı, bu kez köşe yazısında yapılacak yerel seçimlerde oyunu mevcut başkan ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı.

Altaylı, “Bütün Türkiye’yi, tam yetki ile bir kişiye vermenin sakıncalarını gördük. O yüzden İstanbul’u da aynı kişiye ya da onun temsilcisine vermek istemem. Üstelik ülkenin diğer yarısının da, ülkede hak sahibi olması lazım, kendini tamamen dışlanmış görmemesi lazım. Bu yüzden oyum CHP adayına, İmamoğlu’na" ifadelerini kullandı.

"4 FAVORİ İSMİM VAR"

Fatih Altaylı, programında da konuk ettiği İstanbul ilçeleri için en favori 4 adayını da açıkladı. Altaylı, 4 favori adayı olarak şu isimleri saydı:

“1 numaraya koyacağım isim CHP’nin İstanbul Eyüp Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen oldu. İkinci favorim CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat. Üçüncü favori adayım ise CHP Üsküdar adayı Sinem Dedetaş. Dördüncü favori adayım ise CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan."





